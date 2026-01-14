Άριελ Κωνσταντινίδη: Αουρέλια θα λένε την κόρη μου – Μητρότητα, διαζύγιο και μια δύσκολη οικογενειακή διαδρομή

Μια προσωπική και ουσιαστική συνέντευξη παραχώρησε η Άριελ Κωνσταντινίδη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», μιλώντας ανοιχτά για τη μητρότητα, τις αλλαγές στη ζωή της και τις εσωτερικές διαδρομές που τη διαμόρφωσαν.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι το όνομα που θα δώσει στην κόρη της είναι Αουρέλια, σημειώνοντας πως σκέφτεται το φθινόπωρο να προχωρήσει στη βάπτιση και των τριών παιδιών της. Όπως ανέφερε, η μητρότητα για εκείνη είναι μια πράξη βαθιάς δημιουργικότητας, ένα ταξίδι εξέλιξης τόσο για το παιδί όσο και για τον ίδιο τον γονιό.

Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, η Άριελ Κωνσταντινίδη ξεκαθάρισε ότι αυτή την περίοδο δεν έχει σύντροφο, χωρίς όμως να νιώθει έλλειψη. Παραδέχτηκε, ωστόσο, πως θα της άρεσε να υπάρχει ένας συνοδοιπόρος σε αυτό το «θαύμα της ζωής», όπως το χαρακτήρισε.

Για το διαζύγιό της μίλησε με ειλικρίνεια, τονίζοντας ότι κανένας χωρισμός δεν είναι εύκολος, αλλά η καλή επικοινωνία με τον πατέρα των παιδιών της παραμένει προτεραιότητα, ώστε να λειτουργούν ως συνεργάτες στην ανατροφή τους.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι μετά το διαζύγιο επέστρεψε στο πατρικό της σπίτι, το οποίο ανακαίνισε πλήρως, ώστε να το μετατρέψει σε έναν χώρο που συνδυάζει τη ζεστασιά του παρελθόντος με την αίσθηση ενός νέου ξεκινήματος.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά της στη σχέση με τη μητέρα της, μιλώντας για μια μακρά και δύσκολη διαδρομή συμφιλίωσης. Όπως εξήγησε, χρειάστηκαν πολλά χρόνια εσωτερικής δουλειάς για να νιώσει τη μητέρα της «μέσα στην καρδιά της», με μια αίσθηση γαλήνης και αποδοχής.

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για μια σχέση που υπήρξε καταπιεστική και συγκρουσιακή, αποκαλύπτοντας ότι η μητέρα της έπασχε από ναρκισσιστική διαταραχή. Όπως σημείωσε, για ανθρώπους με τέτοια χαρακτηριστικά η αγάπη δεν εμπεριέχει την έννοια της ελευθερίας, κάτι που κάνει τη συνύπαρξη εξαιρετικά δύσκολη.

Η ίδια, πάντως, τόνισε ότι πρόλαβαν να συμφιλιωθούν όσο η μητέρα της ήταν ακόμη στη ζωή, κάτι που θεωρεί πολύτιμο και λυτρωτικό.





