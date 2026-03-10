Άρης Μουγκοπέτρος: «Μπορεί να μου πήραν πολλά, αλλά δεν μπόρεσαν να μου πάρουν αυτό που είμαι»

Μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας έστειλε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Άρης Μουγκοπέτρος, ανακοινώνοντας ότι πήρε το τελευταίο εξιτήριο από το ΚΑΤ Νοσοκομείο Αττικής.

Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο γνωστός μουσικός ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό του το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η δύναμη και η πίστη του παραμένουν ακέραιες.

«Μπορεί να μου πήραν πολλά… αλλά δεν μπόρεσαν να μου πάρουν αυτό που είμαι! Από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα ήσασταν μαζί μου. Σήμερα πήρα το τελευταίο εξιτήριο. Και ξεκινάω ξανά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος σχολίων συμπαράστασης από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές, οι οποίοι του ευχήθηκαν καλή ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα και τη μουσική.

Το μήνυμα του Άρη Μουγκοπέτρου συνοδεύεται από αισιοδοξία για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα μετά από μια δύσκολη περίοδο.