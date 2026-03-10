Άρης Μουγκοπέτρος: «Μπορεί να μου πήραν πολλά, αλλά δεν μπόρεσαν να μου πάρουν αυτό που είμαι»
Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο γνωστός μουσικός ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό του το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η δύναμη και η πίστη του παραμένουν ακέραιες.
