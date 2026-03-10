Άρης Μουγκοπέτρος: «Μπορεί να μου πήραν πολλά, αλλά δεν μπόρεσαν να μου πάρουν αυτό που είμαι»

Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο γνωστός μουσικός ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό του το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η δύναμη και η πίστη του παραμένουν ακέραιες.

Άρης Μουγκοπέτρος: «Μπορεί να μου πήραν πολλά, αλλά δεν μπόρεσαν να μου πάρουν αυτό που είμαι»
10 Μαρ. 2026 13:14
Pelop News

Μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας έστειλε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Άρης Μουγκοπέτρος, ανακοινώνοντας ότι πήρε το τελευταίο εξιτήριο από το ΚΑΤ Νοσοκομείο Αττικής.

Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο γνωστός μουσικός ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό του το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η δύναμη και η πίστη του παραμένουν ακέραιες.

«Μπορεί να μου πήραν πολλά… αλλά δεν μπόρεσαν να μου πάρουν αυτό που είμαι! Από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα ήσασταν μαζί μου. Σήμερα πήρα το τελευταίο εξιτήριο. Και ξεκινάω ξανά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος σχολίων συμπαράστασης από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές, οι οποίοι του ευχήθηκαν καλή ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα και τη μουσική.

Το μήνυμα του Άρη Μουγκοπέτρου συνοδεύεται από αισιοδοξία για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα μετά από μια δύσκολη περίοδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:40 Η Καλαμάτα δείχνει τον δρόμο στην Παναχαϊκή και σε άλλους
13:35 Ρέντη: Χτύπημα της Δίωξης Ναρκωτικών – 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα, δύο συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ
13:27 Χρυσοχοΐδης: «Ζούμε σε περιβάλλον πολέμου» – Επαγρύπνηση για τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη
13:19 Κάλεσμα του Ρουβίκωνα για οργάνωση στην Πάτρα – Μοίρασαν φυλλάδια – Εκδήλωση το Σάββατο
13:18 Μητσοτάκης από Παρίσι: «Ώρα για διάλογο στην Ελλάδα για την πυρηνική ενέργεια» – Τι είπε για μικρούς αντιδραστήρες
13:14 Παναχαϊκή: Υπάρχει ελπίδα, αλλά χρειάζεται και χρήμα
13:14 Άρης Μουγκοπέτρος: «Μπορεί να μου πήραν πολλά, αλλά δεν μπόρεσαν να μου πάρουν αυτό που είμαι»
13:13 Αυστραλία: Δάκρυα και μπλόκο στο λεωφορείο των Ιρανών ποδοσφαιριστριών – Διαδηλωτές φώναζαν «σώστε τα κορίτσια»
13:06 Γύθειο: Το ορμητήριο της Μάνης
13:03 Voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα με το άνοιγμα των αιτήσεων
13:00 Δικαστικός Χάρτης έναν χρόνο μετά: Μείωση χρόνου αποφάσεων στα χαρτιά – Οι δικηγόροι βλέπουν επιβράδυνση
12:58 Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν 9 μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις
12:55 ΕΛΣΤΑΤ: Νέα άνοδος του πληθωρισμού, ανατιμήσεις στα τρόφιμα
12:54 Αλεξόπουλος για Καλογριά: «Παραμένει δημόσιο κτήμα η έκταση των 35 στρεμμάτων»
12:50 Μαθητές του 3ου ΓΕΛ Πύργου στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης – Παρουσίασαν εργασίες για τον Καβάφη ΦΩΤΟ
12:49 Δείτε ποιος γνωστός πατρινός παρουσιαστής ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:49 Τι έγινε στη συνάντηση Κώστα Πελετίδη-ΝΕΠ για το νέο κολυμβητήριο
12:45 Πέτρος Ψωμάς: «Άδεια δημοτικά κτίρια και άστεγα μουσεία στην Πάτρα» – Βολές κατά της δημοτικής αρχής
12:42 ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα για το πρόγραμμα εργαζόμενων με τα 750 ευρώ
12:37 Δημοσκόπηση Interview: Στο 34,1% η ΝΔ – Προβάδισμα 18,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ