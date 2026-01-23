Αρης – Παναιγιάλειος: Η Αστυνομία επιμένει για κεκλεισμένων των θυρών!

Μόνο επιφανειακό δεν ήταν τελικά το τηλεφώνημα αξιωματικού της Αστυνομίας την περασμένη εβδομάδα προς τους ανθρώπους της ΕΠΣ Αχαΐας, με το οποίο ενημέρωσε για την απόφαση να απαγορευτεί η μετακίνηση οργανωμένων οπαδών στα παιχνίδια Κυπέλλου, Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή και Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος, που είναι προγραμματισμένα για τις 28 Ιανουρίου.

Μάλιστα, η Αστυνομία το πήγε ένα βήμα πιο πέρα, καθώς με έγγραφό της προς την Ενωση, εισιγείται να διεξαχθεί το παιχνίδι Αρης – Παναιγιάλειος κεκλεισμένων των θυρών με 30 προσκλήσεις ανά ομάδα, κάτι που έχει προκαλέσει ήδη την οργή της διοίκησης του Αρη που ετοιμάζεται να αντιδράσει εφόσον ληφθεί μια τέτοια απόφαση.

Για το θέμα, την τελική απόφαση θα πάρει απόψε (19.00) η ΕΠΣ Αχαΐας και δεν είναι καθόλου σίγουρο πως η Αστυνομία θα κάνει πίσω ακόμα κι αν μετατεθούν οι ημερομηνίες των αγώνων.

