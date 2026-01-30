Αρίστη: Προορισμός με άρωμα φυσικής ομορφιάς

Η σημερινή μας επιλογή είναι το χωριό Αρίστη, που αποτελεί ένα από τα πιο τουριστικά χωριά του Ζαγορίου και την ίδια στιγμή καταφέρνει να διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Η Αρίστη βρίσκεται στο δυτικό Ζαγόρι, είναι εύκολα προσεγγίσιμη και διαθέτει ανεξάντλητες φυσικές ομορφιές. Εχει υπέροχη θέα και βρίσκεται σε υψόμετρο 650 μ. και 47 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα.

Από εδώ, εκτός των άλλων, μπορεί κανείς να δει τον φιδωτό δρόμο που σκαρφαλώνει στο απέναντι βουνό για να φτάσει στο Πάπιγκο, ενώ ο οικισμός είναι περιτριγυρισμένος από σημεία ενδιαφέροντος που τον καθιστούν εξαιρετικό ορμητήριο. Παράλληλα, διαθέτει αρκετούς ξενώνες και ξενοδοχεία, με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Κάνοντας μία μικρή ιστορική ανασκόπηση του οικισμού σημειώνουμε ότι το 1380, οχυρώθηκε από τον Δεσπότη της Ηπείρου με στόχο να αντιμετωπίσει την επέλαση των Τούρκων. Οι άντρες κάτοικοί του ταξίδευαν συνήθως στη Σερβία, ενώ οι γυναίκες με τα παιδιά, έμεναν πίσω και εργάζονταν σκληρά. Ηταν από τα πρώτα χωριά στα οποία συστάθηκαν σχολεία: από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα διατηρούσε αλληλοδιδακτικό ενώ από το 1900 και Παρθεναγωγείο.

Την περίοδο του ’40, και του ελληνοϊταλικού πολέμου, η περιοχή αποτελεί την αμυντική γραμμή των ελληνικών δυνάμεων με το χαρακτηριστικό ύψωμα της Γκραμπάλας, να είναι απροσπέλαστο από τους Ιταλούς.

Με αφετηρία την πανέμορφη Αρίστη, ο επισκέπτης μπορεί να κατέβει μέχρι τη γέφυρα του Βοϊδομάτη -είναι το σημείο από το οποίο περνάει ο δρόμος με κατεύθυνση το Πάπιγκο. Πρόκειται για ένα πανέμορφο μέρος, μέσα στο πράσινο, όπου θα έχετε και τη δυνατότητα να ακουμπήσετε τα παγωμένα νερά του Βοϊδομάτη. Από εδώ, μάλιστα, ξεκινούν και αρκετές ομάδες που συμμετέχουν στην κατάβαση του ποταμού, μέχρι τη γέφυρα της Κλειδωνιάς, σε μία διαδρομή που περνά μέσα από εξαιρετικού φυσικού κάλλους σημεία.

Παράλληλα, από εδώ, από τη Γέφυρα, ξεκινά και η πεζοπορία στο φαράγγι του Βοϊδομάτη, η οποία ακολουθεί ένα καλοχαραγμένο και ήπιας δυσκολίας μονοπάτι, το οποίο προχωρά παράλληλα με τις όχθες του ποταμού, μέσα στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου.

Πολύ κοντά στην Αρίστη, θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε το μεγαλείο της χαράδρας του Βίκου, από τον ομώνυμο οικισμό, ο οποίος είναι χτισμένος σε υψόμετρο 770 μ. στη δυτική είσοδο της χαράδρας του Βίκου.

