Αριστοφάνης Στεφάτος για τις έρευνες: Αν βρεθεί φυσικό αέριο, η Ελλάδα θα αλλάξει

Η Ελλάδα περνά στο πιο κρίσιμο σημείο της ενεργειακής της ιστορίας, καθώς μετά από δεκαετίες προχωρά στην πρώτη γεώτρηση στο βόρειο Ιόνιο που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα για την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Πρόκειται για ένα εθνικό στοίχημα που ξεπερνά κυβερνήσεις και πολιτικούς κύκλους, σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχεριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), Αριστοφάνης Στεφάτος, ο οποίος σε αποκλειστική του συνέντευξη στον Peloponnisos FM 103,9 μίλησε για τις προοπτικές του Block 2, για τον κεντρικό ρόλο που καλείται να αναλάβει το λιμάνι της Πάτρας, και πολλά άλλα.

– Κύριε Στεφάτε, τι σηματοδοτεί η πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα;

Αντικειμενικά θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη. Είναι μια προσδοκία πολλών δεκαετιών να προχωρήσουμε στο επόμενο και πολύ σημαντικό βήμα, που είναι οι ερευνητικές γεωτρήσεις, για να επιβεβαιώσουμε ή όχι την εκτίμηση ότι έχουμε σημαντικά ενδεχομένως αποθέματα υδρογονανθράκων -κατά κύριο λόγο φυσικό αέριο- στη χώρα μας. Συνεπώς είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί πλέον δεν μιλάμε με υποθέσεις. Εχουμε μια συμφωνία μεταξύ της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας στον κόσμο, της ExxonMobil και της κοινοπραξίας ελληνικών εταιρειών Energean και Helleniq Energy, ώστε τους επόμενους 18 μήνες να ξεκινήσει η πρώτη γεώτρηση.

– Εμείς ως πολίτες τι θα ωφεληθούμε από αυτό το εγχείρημα;

Μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι σε περίπτωση που οι γεωτρήσεις αυτές είναι επιτυχημένες και εντοπίσουμε τις σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου που προσδοκούμε, τα κέρδη από αυτή τη δραστηριότητα σε ένα ποσοστό γύρω στο 40% κατά μέσο όρο ανά περιοχή, θα επιστρέφουν στο ελληνικό κράτος. Και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι οι επενδύσεις πολλών δεκάδων έως και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που θα γίνουν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο είναι αποκλειστικά ιδιωτικά χρήματα.

-Κύριε Στεφάτο, μέχρι σήμερα ακούγαμε για τις παραχωρήσεις δυτικά της Κρήτης. Ξαφνικά όμως προέκυψε το Ιόνιο. Τι ήταν αυτό που διαφοροποίησε τις εξελίξεις;

Το γεγονός ότι το Ιόνιο προχωράει πιο γρήγορα, εμένα καταρχάς με βρίσκει πολύ χαρούμενο. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα το αρνητικό για τα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Απλώς εκεί θέλουμε περισσότερο χρόνο. Ο λόγος που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι γιατί θεωρούμε πως στη συγκεκριμένη περιοχή (Ιόνιο) έχουμε τις περισσότερες πιθανότητες να εντοπίσουμε υδρογονάνθρακες. Αυτή η πληροφορία θα χρησιμοποιηθεί και για να ενημερωθούν τα δεδομένα και στις άλλες περιοχές, να επανεκτιμήσουμε τις πιθανότητες και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω πως όταν αναφερόμαστε στα νοτιοδυτικά της Κρήτης, μιλάμε για βάθη νερού που ξεπερνούν και τις 3.000 μέτρα, ενώ στο Ιόνιο είμαστε σε βάθος νερού 900 μέτρων. Πάμε σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές και σε έναν μπλοκ που έχει μια επιπλέον ιδιαιτερότητα. Είναι ένα μπλοκ του οποίου το όριο με τη γειτονική Ιταλία έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια με τη Συμφωνία ΑΟΖ του 2021.

– Και για τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που εκφράζονται, τι απαντάτε;

Αν υπήρχε κίνδυνος δεν νομίζω ότι κανένας μας, τουλάχιστον από την πλευρά της ελληνικής Πολιτείας, θα έπαιρνε αυτό το ρίσκο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι με το επίπεδο της τεχνολογίας που έχουμε σήμερα και με τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που ξεπερνούν ακόμα και τις ευρωπαϊκές, δεν θα γίνει τίποτα αντιληπτό στον πολίτη.

– Εκτιμάτε ότι οι εξελίξεις που βλέπουμε παγκοσμίως μπορούν να επαναφέρουν στην επικαιρότητα το ζήτημα των ερευνών στον Πατραϊκό Κόλπο;

Είναι κι αυτό ένα θέμα το οποίο μοιάζει λίγο με τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι. Απ’ την άλλη, πάλι, μιλώντας εντελώς τεχνικά και σε προσωπικό επίπεδο, όταν σκέφτομαι ότι έχουμε έναν πρώτης τάξης στόχο στον Δυτικό Πατραϊκό, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να πω -εγώ τουλάχιστον- ότι έχει κλείσει οριστικά. Σίγουρα όμως δεν είναι αυτή τη στιγμή στις προτεραιότητες.

– Αντιλαμβάνονται ότι μένει ανοικτό κάποιο παράθυρο ευκαιρίας τουλάχιστον για το απώτερο μέλλον.

Είναι σημαντικό να υπάρχει και μία πίεση θετική σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί αν μένουμε μόνο στον φόβο, στον προβληματισμό, στην επιφυλακτικότητα και στις αντιρρήσεις, καταλαβαίνετε ότι μια ιδιωτική εταιρεία που θα κληθεί να δαπανήσει 100 εκατομμύρια και μπορεί να χάσει την επένδυσή της, δεν θέλει να το κάνει πιο δύσκολο γι’ ήν.

-Κλείνοντας, κύριε Στεφάτε, ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους Ελληνες πολίτες, που εδώ και δεκαετίες ακούνε πως υπάρχει τεράστιος πλούτος κάτω από τα πόδια τους, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν δει κάποιο απτό αποτέλεσμα;

Θα ήθελα -και θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου- να μας προσγειώσω λίγο στην πραγματικότητα. Υποθέτουμε και έχουμε ενδείξεις ότι ενδεχομένως υπάρχει πλούτος κάτω από τα πόδια μας· όμως μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει αποδειχθεί.

Για να το αποδείξουμε, πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συστηματικά και με μεθοδικότητα. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για ένα εθνικό στοίχημα, που ξεπερνά κυβερνήσεις και πολιτικούς κύκλους. Είναι κάτι που απαιτεί ενότητα και συνέπεια, ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογίας.

Αν πετύχουμε, η συνεισφορά αυτού του εγχειρήματος στην εθνική οικονομία θα είναι τεράστια και θα αφορά κυρίως τις επόμενες γενιές.

Οταν ήρθα στην Ελλάδα το 2020, πολλοί με ρωτούσαν «τι θα γίνει;». Σήμερα, το 2025, έχουμε ήδη την πρώτη απόφαση γεώτρησης. Θα έλεγα ότι τα επόμενα τρία με πέντε χρόνια δεν είναι μακριά -με υπομονή και επιμονή, μπορούμε να φτάσουμε στον στόχο που όλοι προσδοκούμε.

Η Πάτρα έχει όλα τα πλεονεκτήματα

– Θα θέλαμε να μας διευκρινίστε τι ακριβώς ισχύει με το λιμάνι της Πάτρας και αν θα αναλάβει ρόλο χερσαίας βάσης εξυπηρέτησης των γεωτρήσεων.

Εχουμε πράγματι επισκεφτεί στο παρελθόν την περιοχή μαζί με κάποιες από τις εταιρείες, διότι εμείς ως κρατική αρχή που κάνει τον σχεδιασμό και την προετοιμασία, εκτιμήσαμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια κεντρική εφοδιαστική βάση η οποία θα καλύψει τις δραστηριότητες από το βόρειο μέχρι το νότιο Ιόνιο, ενδεχομένως θα τολμούσαμε να πούμε και νοτιοδυτικά της Κρήτης, υπό κάποιες συνθήκες. Γι’ αυτό θεωρήσαμε ότι το λιμάνι της Πάτρας είναι ένα ιδανικό μέρος. Η Πάτρα είναι μία μεγάλη πόλη, έχει το πανεπιστήμιο, μπορεί κανείς να φέρει τις υποδομές και να σηκώσει μια εφοδιαστική αλυσίδα που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για τη βιομηχανία. Από αυτή την άποψη εξακολουθούμε να έχουμε μια προτίμηση στο λιμάνι της Πάτρας, αλλά οφείλω να πω ότι υπάρχουν και άλλα λιμάνια τα οποία είμαι σίγουρος ότι ήδη κινούνται ανταγωνιστικά, για να διεκδικήσουν και αυτά την ευκαιρία τους. Η τελική απόφαση εναπόκειται στην κοινοπραξία των εταιριών. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε και να φροντίζουμε να υπάρχουν διαθέσιμες υποδομές και σε αυτή την προσπάθεια ρίξαμε το βάρος στην Πάτρα. Απ΄ ό,τι γνωρίζω, περιμένουμε ακόμα να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα για το νέο master plan του λιμανιού. Προσωπικά, εύχομαι και ελπίζω η Πάτρα να επιλεγεί γιατί πέρα από το συναισθηματικό δέσιμο, στρατηγικά θεωρώ ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος για να καλύψουμε από ένα σημείο την ευρύτερη δραστηριότητα όλης της περιοχής. Η Πάτρα έχει αντικειμενικά πλεονεκτήματα, θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

– Και αυτό τι θα μπορούσε να σημαίνει για την τοπική οικονομία;

Κοιτάξτε, αυτό είναι απόλυτα συνυφασμένο με τον βαθμό επιτυχίας των γεωτρήσεων. Εάν δηλαδή ανακαλύψουμε ένα μεγάλο πεδίο φυσικού αερίου, ενδεχομένως και δεύτερο και τρίτο, τα οποία για τα επόμενα 25 χρόνια θα είναι μια σημαντική πηγή οικονομικής δραστηριότητας και εξαγωγών, καταλαβαίνετε ότι τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια. Αν κάποιος επισκεφτεί το λιμάνι της Λεμεσού που εξυπηρετεί τις γεωτρήσεις της Κύπρου και δει πώς ήταν πριν και πώς είναι σήμερα, μετά την ανάπτυξη της πετρελαϊκής βιομηχανίας, νομίζω ότι θα εντυπωσιαστεί.

