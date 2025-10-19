Αρκετός κόσμος στο «Κ. Πετρόπουλος» για το φιλικό της Εθνικής Χάντμπολ

Αρκετός κόσμος στο «Κ. Πετρόπουλος» για το φιλικό της Εθνικής Χάντμπολ
19 Οκτ. 2025 11:50
Pelop News

Πραγματοποιήθηκε και το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της εθνικής εφήβων Κύπρου με την εθνική παίδων Ελλάδας στο κλειστό του ΠΕΑΚ  Πάτρας στο Κουκούλι,  με νικητή την ομάδα της Κύπρου με σκορ 24-31(ημ.11-13).

Οι προπονητές και των δύο ομάδων έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα για τις ομάδες τους και ιδιαίτερα της Κύπρου που της επόμενες ημέρες θα συμμετάσχει σε προκριματικό όμιλο για την συμμετοχή της στα τελικά του πανευρωπαϊκού  πρωταθλήματος εφήβων.

Το παιχνίδι παρακολούθησαν περίπου 200 φίλαθλοι,  γεγονός που αναδεικνύει την δίψα των Πατρινών για αγώνες υψηλού επιπέδου.

Το πρώτο φιλικό παιχνίδι πραγματοποιήθηκε  χτες στο κλειστό γυμναστήριο Αιγίου,  όπου νικητής αναδείχθηκε πάλι η ομάδα της Κύπρου με σκορ 37-38 (ημ. 20-17).

Οι ιθύνοντες και οι παίκτες της Κυπριακής ομάδας ξεναγήθηκαν στο μουσείο χάντμπολ Πάτρας, αντάλλαξαν αναμνηστικά τόσο με την ομάδα της Πάτρας όσο και με την ένωση Κυπρίων Ν. Αχαΐας.

Ιδιαίτερη στιγμή όταν δύο Κύπριοι αθλητές αντίκρισαν την φανέλα του συλλόγου τους, τον ΘΟΙ Αυγόρου, όπου έχουν συμπαίκτη τους τον πρώην αρχηγό της Ακαδημίας των Σπορ, τον Βαγγέλη Διαμαντόπουλο,  που πλέον ζει μόνιμα στην Κύπρο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Μας κοροϊδεύετε, κύριε Μητσοτάκη;
16:17 Τα κορίτσια του Προμηθέα ήττα στα Μελίσσια
16:15 Η αποκάλυψη της Δέσποινας Μοιραράκη για τη νέα εμφάνισή της
16:08 Τι είπε ο Θανάσης Κοντογεώργης για Τσίπρα και Σαμαρά
15:58 Νέο Ηράκλειο: 16χρονη «τύφλα» στο μεθύσι, σε πλατεία της Αθήνας
15:57 Τι υπονοεί, άραγε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο;
15:50 Αυστραλία: Κροκόδειλος στην πισίνα 5στερου ξενοδοχείου ΒΙΝΤΕΟ
15:42 Ελλητουρκικά: Προκλητικός ο Φιντάν, προτείνει παζάρια στο δικαίωμα της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια
15:17 Αίγιο: Τελευταίο «αντίο» στον 47χρονο απόστρατο της Πολεμικής Αεροπορίας…
15:05 Μυστράς: Πήγε ν’ ανάψει το τζάκι με…βενζίνη και φούντωσαν όλα!
14:52 Τσουκαλάς: «Εχουν χάσει τα αυγά και τα καλάθια στην Κυβέρνηση..».
14:43 Βελόπουλος κατά Κυβέρνησης για τις ποινές για τον «Αγνωστο Στρατιώτη»
14:26 Δρέπανο: Ο Βολιναίος κατεβάζει περίεργα υγρά με άσχημη μυρωδιά, ανησυχία στην περιοχή – Φωτογραφίες
14:24 Ερχεται στην Πάτρα «το Μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας»
14:18 «Κινηματογραφική» ένοπλη διάρρηξη μόλις 7 λεπτών στο Μουσείο του Λούβρου
14:07 Εδωσαν μαζί την εκκίνηση του Αγώνα Βρούτσης και Δούκας
14:00 Αυτά θα ρωτήσει το σπιράλ στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου
13:59 Φαρμακερή σπόντα του «Μαζώ» προς κάθε κατεύθυνση…
13:49 ΠΑΤΡΑ: Το showcar της McLaren F1 έκλεψε τις εντυπώσεις παρά τη βροχή ΦΩΤΟ
13:39 Στην τελική ευθεία η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ