Αρλα Αχαϊας: Δύο συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών
Οι δύο ημεδαποί που συνελήφθησαν είχαν πάνω τους κοκαϊνη…
Συνελήφθησαν την Κυριακή του Πάσχα, 12-04-2026, στην Άρλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, δύο ημεδαποί άνδρες, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κοκαΐνης, μεικτού βάρους -0,4- και -0,2- γραμμαρίων.
