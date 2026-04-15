Αρναούτογλου στην ΕΕ: Σε οριακό σημείο η αλιεία λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων

Την ανάγκη άμεσης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη του αλιευτικού κλάδου ανέδειξε ο Σάκης Αρναούτογλου, κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ εστίασε στις έντονες πιέσεις που δέχεται ο τομέας της αλιείας εξαιτίας της σημαντικής αύξησης στις τιμές των καυσίμων, αποδίδοντας την κατάσταση στην παρατεταμένη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπενθύμισε ότι πριν από έναν μήνα, μαζί με συναδέλφους του από την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, είχαν ήδη θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα του πολέμου στο Ιράν στις τιμές των καυσίμων και στις συνέπειες που αυτές έχουν για τους Ευρωπαίους αλιείς.

Μεταφέροντας την πραγματικότητα που βιώνουν οι αλιείς, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ο ευρωβουλευτής σημείωσε ότι δέχεται συνεχώς μηνύματα από επαγγελματίες του κλάδου που δηλώνουν πως αναγκάζονται να εγκαταλείψουν προσωρινά τις περιοχές τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν οικονομικά.

«Αλιείς μου λένε: “Σάκη, εγκαταλείπουμε τον τόπο μας μέχρι νεωτέρας. Φεύγουμε για μεγαλύτερες πόλεις για να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας”. Αυτό είναι ένα μήνυμα πραγματικά τρομακτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποίησε ότι η κατάσταση αυτή υπονομεύει και τη συνέχεια της αλιευτικής δραστηριότητας από γενιά σε γενιά, καθώς οι νέοι αλιείς αποθαρρύνονται από τις συνεχείς οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Υπογράμμισε επίσης ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο έναν παραγωγικό τομέα, αλλά αγγίζει ευρύτερα τη συνοχή της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, αν η περιφέρεια της Ευρώπης «παραλύσει», οι επιπτώσεις θα επηρεάσουν ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε σαφείς απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, καλώντας την να εξετάσει άμεσα πρόσθετες πολιτικές παρεμβάσεις, μεγαλύτερη ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις και ουσιαστική στήριξη των κρατών-μελών και των επαγγελματιών της αλιείας.

«Δεν πρόκειται μόνο για ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι ζήτημα επιβίωσης για χιλιάδες επαγγελματίες, αλλά και ζήτημα κοινωνικής συνοχής και επισιτιστικής ασφάλειας για την Ευρώπη», κατέληξε.

Παρακολουθήστε στον παρακάτω σύνδεσμο την παρέμβαση του Ευρωβουλευτή: https://youtu.be/GVXaS4c4dtE

