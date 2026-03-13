Αρνητικό πρόσημο οι ευρωαγορές, το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

Με αρνητικό πρόσημο κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, διευρύνοντας τις απώλειες τους από τις προηγούμενες ημέρες καθώς οι επενδυτές βλέπουν τις τιμές του πετρελαίου να διατηρούνται πάνω από τα 100 δολ. το βαρέλι στον απόηχο των απειλών του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ.

Στο πρώτο του δημόσιο μήνυμα από την ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοζτάμπα Χαμενεΐ δεσμεύτηκε να κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ και να συνεχίσει τις επιθέσεις στις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Τόνισε παράλληλα ότι “ο εχθρός” θα υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημιώσεις στο Ιράν και κάλεσε τον λαό να παραμείνει ενωμένος.

Οι επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ να αναφέρει πάντως ότι οι συνοδείες των σκαφών στην περιοχή θα μπορούσαν να ξεκινήσουν “αμέσως μόλις είναι στρατιωτικά δυνατόν”.

Σε αυτό το κλίμα οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο των 100 δολ. το βαρέλι παρά την ανακοίνωση της Διεθνούς Αρχής Ενέργειας αυτή την εβδομάδα ότι θα αποδεσμεύσει ποσότητα ρεκόρ 400 εκατ. βαρελιών από τα πετρελαϊκά αποθέματα σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,8% στις 594,01 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 1% στις 23.362,40 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 χάνει 1,1% στις 7.895,00 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί σε ποσοστό 0,8% στις 10.224,50 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 1,1%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει πτώση 1,3%.

