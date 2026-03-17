Αρσάκεια Σχολεία Πατρών: Μαθητές επιχειρηματίες με έμφαση στην αειφορία

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» του JA Greece δημιούργησαν το eBin+, έναν έξυπνο κάδο ανακύκλωσης που ενθαρρύνει τους μαθητές να ανακυκλώνουν πλαστικά μπουκάλια, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αρσάκεια Σχολεία Πατρών: Μαθητές επιχειρηματίες με έμφαση στην αειφορία
17 Μαρ. 2026 15:47
Pelop News

Ομάδα μαθητών του Αρσακείου Λυκείου Πατρών παρουσιάζει μια καινοτόμα ιδέα που προωθεί την αειφορία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» του JA Greece δημιούργησαν το eBin+, έναν έξυπνο κάδο ανακύκλωσης που ενθαρρύνει τους μαθητές να ανακυκλώνουν πλαστικά μπουκάλια, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η λειτουργία του κάδου είναι απλή και διαδραστική. Οι μαθητές σκανάρουν την προσωπική τους κάρτα και στη συνέχεια τοποθετούν το πλαστικό μπουκάλι στον κάδο. Το σύστημα καταγράφει τη συμμετοχή τους και προσθέτει πόντους σε έναν πίνακα κατάταξης μεταξύ των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο, η ανακύκλωση μετατρέπεται σε μια καθημερινή συνήθεια που καλλιεργεί οικολογική συνείδηση και υπεύθυνη στάση απέναντι στους φυσικούς πόρους.

Παράλληλα, τα έσοδα που προκύπτουν από τη μεταπώληση των πλαστικών αξιοποιούνται για την επιβράβευση των μαθητών που συμμετέχουν πιο ενεργά. Έτσι, η διαδικασία της ανακύκλωσης συνδυάζει τη συνεργασία, τον υγιή ανταγωνισμό και τη βιώσιμη διαχείριση των υλικών, προωθώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Η μαθητική αυτή πρωτοβουλία αναμένεται να παρουσιαστεί στην εκπαιδευτική έκθεση στο The Mall Athens, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το project και να δουν πώς μια δημιουργική ιδέα μπορεί να εμπνεύσει τους νέους να συμβάλουν ενεργά σε ένα πιο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον.

Το πρόγραμμα eBin+ υλοποιήθηκε από τους μαθητές: Βασίλειο Άγγελο, Διαμαντοπούλου Ελένη, Κατσάμπα Γιώργο, Κυριακόπουλο Χαρίτωνα, Μωραΐτη Νικόλαο, Σπανό Παναγιώτη, Τζανή Φίλιππο-Ελευθέριο και Τζίνη Δημήτρη, με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητών Ζώτου Χρήστου και Λάσκαρη Αλέξανδρου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:10 Σκέντζος για νίκη με ΠΑΣ Ναυπάκτου: «Ο Αίολος Αγυιάς δεν τα παρατάει ποτέ»
17:08 Η μαρτυρία της Svetlana Pozhidaeva μετά τα αρχεία Επστάιν: «Με έλεγχε και με εκβίαζε για πάνω από 10 χρόνια»
17:08 Νίκος Μοίραλης για εκλογές ΠΑΣΟΚ: «Αμφίπλευρη διεύρυνση με ανοιχτές πόρτες»
17:05 Αντίπαλος της Ελλάδας με την Ουγγαρία ο επιθετικός της ΑΕΚ Μπαρνάμπας Βάργκα
16:58 Γιάννης Μαστρογεωργίου: «Όπλο μας το ελληνικό ταλέντο» – Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην «Π»
16:52 Η Ελλάδα στο επίκεντρο του γαλλικού ενδιαφέροντος στη μεγάλη τουριστική έκθεση του Παρισιού
16:48 Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας υπέγραψαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας
16:42 Πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αγοράσεις σπίτι στην Αττική
16:40 Οι γυναίκες του ΝΟΠ αναμενόμενη ήττα από τον Ολυμπιακό
16:38 Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν στον βυθό τεχνητής λίμνης ξενοδοχείου
16:36 Ρήγμα στην κυβέρνηση Τραμπ: Ο Τζο Κεντ παραιτήθηκε καταγγέλλοντας πιέσεις του Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν
16:30 Η γυναίκα της viral kiss cam των Coldplay σπάει τη σιωπή της και απαντά για όσα ακολούθησαν
16:30 Εκλογές συνέδρων ΠΑΣΟΚ: Ο κερδισμένος Ανδρουλάκης, η εσωστρέφεια και η προσέλευση
16:24 HMS Dragon: Το βρετανικό αντιτορπιλικό μπήκε στη Μεσόγειο με προορισμό την Κύπρο
16:16 Ερύμανθος: Ενα ακόμα έργο αγροτικής οδοποιίας – Ποιες περιοχές θα συνδεθούν
16:15 «Με σταμάτησαν με την κοιλιά τούρλα»: Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για το αλκοτέστ που της έκαναν
16:10 Νετανιάχου: Πιέζουμε το ιρανικό καθεστώς μέχρι να ανοίξει δρόμος ανατροπής
16:10 Νέοι κόμβοι  φωτεινής σηματοδότησης σε Αχαΐα και Ηλεία
16:04 Από το πρήξιμο στην αναφυλαξία: τι πρέπει να γνωρίζουμε μετά από τσίμπημα μέλισσας
16:00 Πάτρα: Πέθανε ο Γιάννης «Σταθάκος» – Ο μαγαζάτορας που τάισε πρώην Πρωθυπουργούς, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
