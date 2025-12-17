Άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου με 225 ψήφους – Στο επίκεντρο η μήνυση δημοσιογράφου και τα ερωτήματα για ΜΚΟ

Με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δικαστική διερεύνηση μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση και πυροδοτώντας σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου
17 Δεκ. 2025 14:46
Pelop News

Με 225 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 17 «παρών», η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο της μηνυτήριας αναφοράς που έχει καταθέσει εις βάρος της η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου, για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η υπόθεση αφορά δηλώσεις που, σύμφωνα με τη μηνύτρια, έκανε η κ. Κωνσταντοπούλου στο περιστύλιο της Βουλής, χαρακτηρίζοντάς την «απατεώνισσα». Η δημοσιογράφος είναι διαπιστευμένη κοινοβουλευτική συντάκτρια και, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας την ποινική διερεύνηση των δηλώσεων.

Από το βήμα της Ολομέλειας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «ψευδομήνυση και ψευδοαγωγή», υποστηρίζοντας ότι πίσω από την κίνηση αυτή βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, την οποία χαρακτήρισε «ηθικό αυτουργό» της υπόθεσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η δημοσιογράφος διατηρεί στενές σχέσεις με κυβερνητικά πρόσωπα, κατονομάζοντας τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ ανέφερε και σχέσεις της με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Υγείας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε επίσης τη βασιμότητα της μήνυσης, λέγοντας ότι πρόσωπα που φέρονται ως μάρτυρες στο περιστατικό αρνούνται ότι ήταν παρόντα, εκφράζοντας –όπως είπε– τη δυσαρέσκειά τους για τη χρήση του ονόματός τους.

Αναφερόμενη στους ισχυρισμούς περί οικονομικών απαιτήσεων της δημοσιογράφου από το κόμμα της, η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε κατηγορηματικά ότι «η κ. Πολύζου δεν υπήρξε ποτέ εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας», προσθέτοντας ότι ανάλογες αναφορές έχουν γίνει και από βουλευτές της ΝΔ, τους οποίους κατηγόρησε για συκοφαντική στοχοποίηση.

Παράλληλα, έκανε λόγο για χρηματικά ποσά που, σύμφωνα με την ίδια, φέρεται να έχει εισπράξει η δημοσιογράφος μέσω ΙΚΕ «εταιρείας-φάντασμα», όπως τη χαρακτήρισε, αναφέροντας ότι πρόκειται για ποσά κοντά στις 40.000 ευρώ μέσα σε πέντε μήνες του 2025, καθώς και για επιπλέον φορολογικά παραστατικά που –όπως υποστήριξε– εγείρουν σοβαρά ερωτήματα.

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νότης Μηταράκης τόνισε ότι η απόφαση για την άρση ασυλίας αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητα της Δικαιοσύνης να κρίνει την υπόθεση. Παράλληλα, έθεσε σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη ΜΚΟ «Δικαιοσύνη για Όλους», η οποία –όπως ανέφερε– εμφανίζεται στη δικογραφία ως εργοδότης της μηνύτριας, μαζί με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο κ. Μηταράκης επεσήμανε ότι στην εν λόγω Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία φέρονται ως εταίροι η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της, ενώ έθεσε ζητήματα διαφάνειας για τη δήλωση της σχέσης αυτής στο Πόθεν Έσχες, τη χρηματοδότηση της ΜΚΟ και τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες που διέπουν τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων.

Με την άρση της ασυλίας, η υπόθεση περνά πλέον στη Δικαιοσύνη, η οποία καλείται να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών, σε ένα ζήτημα που έχει ήδη αποκτήσει έντονη πολιτική και θεσμική διάσταση.

