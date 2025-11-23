Άρτα, Ιωάννινα, Κόνιτσα, Τζουμέρκα, Πρέβεζα: Ανυπολόγιστες καταστροφές…

23 Νοέ. 2025 15:43
Pelop News

Ανυπολόγιστες ζημιές σε Άρτα, Ιωάννινα, Κόνιτσα, Τζουμέρκα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία από την κακοκαιρία.

Στο Δήμο Β. Τζουμέρκων καταγράφονται μεγάλες ζημιές στις υποδομές καθώς η μανία του νερού που υπερχείλισε τα ποτάμια, παρέσυρε ό,τι βρήκε στον διάβα της. Η γέφυρα μπέλεϊ στον Άραχθο υπέστη σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και να αποκοπεί η επαρχιακή οδός Ιωαννίνων-Πραμάντων.

Πολλά χωριά δεν έχουν πρόσβαση λόγω των κατολισθήσεων ή των καθιζήσεων στο οδόστρωμα, ενώ προβλήματα υπάρχουν στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. Τα συνεργεία του δήμου δίνουν μάχη για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Ο κάμπος της Φιλιππιάδας πλημμύρισε με αποτέλεσμα οι καλλιέργειες ακτινίδιου να υποστούν ζημίες.

Η περιοχή δέχτηκε μεγάλο όγκο υδάτων λόγω ακαθάριστων ρεμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χωριά Κλεισούρα και Αμμότοπος «κόπηκαν στη μέση», καθώς οι χείμαρροι παρέσυραν, φερτά υλικά και ξεριζωμένα δέντρα από το Ξηροβούνι.

