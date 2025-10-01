Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγο μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο

01 Οκτ. 2025 16:52
Pelop News

Bαθιά θλίψη στην Άρτα για τον θάνατο μιας 28χρονης εγκύου, η οποία εισήχθη στο νοσοκομείο και μέσα σε λίγες ώρες έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, γυναίκα, που ήταν έγκυος στους πρώτους μήνες κύησης, μεταφέρθηκε αρχικά στην Μαιευτική Κλινική, όπου ήταν η μόνη νοσηλευόμενη. Της χορηγήθηκε η κατάλληλη αγωγή, όμως, υπό συνθήκες που εξετάζονται, η κατάσταση της επιδεινώθηκε απότομα και διακομίσθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Για περίπου 24 ώρες οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τη σώσουν, ωστόσο η γυναίκα δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Ο θάνατός της έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη σε όλη την τοπιή κοινωνία. Το κλίμα στο νοσοκομείο είναι βαρύ, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του τραγικού συμβάντος.
