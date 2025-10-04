Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου – Τι υποστήριξε ο γυναικολόγος της

Η εισαγγελία της Άρτας διέταξε το βράδυ της Πέμπτης κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου, ενώ με εντολή εισαγγελέα έχει αφαιρεθεί ο ιατρικός φάκελος από το νοσοκομείο και έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

04 Οκτ. 2025 9:42
Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο της Άρτας μετά από αλλεργικό σοκ που υπέστη, εξαιτίας της χορήγησης αντιβίωσης.

Η εισαγγελία της Άρτας διέταξε το βράδυ της Πέμπτης κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου, ενώ με εντολή εισαγγελέα έχει αφαιρεθεί ο ιατρικός φάκελος από το νοσοκομείο και έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Ο γυναικολόγος που είχε την ευθύνη της παρακολούθησης της 28χρονης μίλησε στο Mega, υπογραμμίζοντας πως υπήρξε άμεση κινητοποίηση της ιατρικής ομάδας:

«Με την εμφάνιση του αλλεργικού σοκ στην έγκυο υπήρξε άμεση κινητοποίηση της μαιευτικής-γυναικολογικής κλινικής, η ασθενής δεν έμεινε ούτε μια στιγμή χωρίς επίβλεψη. Χορηγήθηκε άμεσα κορτιζόνη ενδοφλεβίως και κλήθηκε σε συνδρομή ο εφημερεύων ιατρός της ΜΕΘ καθώς και ο εφημερεύων αναισθησιολόγος, οι οποίοι προσήλθαν ταχύτατα. Ακολούθησε προσπάθεια διασωλήνωσης και οξυγόνωσης, ενώ ταυτόχρονα άρχισε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης», είπεο ο γυναικολόγος.

Όπως είπε, στη διαχείριση του περιστατικού συνέδραμε και νοσηλευτικό προσωπικό από τη ΜΕΘ και το χειρουργείο, με την ασθενή να μεταφέρεται αρχικά στον χώρο ανάνηψης και στη συνέχεια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και συνεχίστηκε η προσπάθεια υποστήριξής της.

Ο ίδιος τόνισε ότι η 28χρονη είχε λάβει στο παρελθόν την ίδια ήπια αντιβίωση, χωρίς να παρουσιάσει πρόβλημα, ενώ ήταν ο γιατρός που την είχε ξεγεννήσει στο πρώτο της παιδί, αλλά και που την είχε παρακολουθήσει μετά από αποβολή που υπέστη τον Ιούνιο. Μόλις πληροφορήθηκε το περιστατικό, πήγε αμέσως στο νοσοκομείο, όπως λέει, όπου παρέμεινε για περισσότερες από 15 ώρες.
