Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση

Η εκτόξευση της αποστολής Artemis II από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα έχει καθηλώσει τον κόσμο, με εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Πρόκειται για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη από την αποστολή Απόλλων 17 το 1972.

Το διαστημικό ταξίδι ξεκινά

Ο πύραυλος χρησιμοποιεί το Space Launch System της NASA, ενώ το διαστημικό σκάφος Orion μεταφέρει το πλήρωμα προς τη Σελήνη. Η αποστολή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για το πρόγραμμα Artemis, το οποίο φιλοδοξεί να επαναφέρει τον άνθρωπο στη Σελήνη και να προετοιμάσει το έδαφος για επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.

Στιγμές καταγεγραμμένες από πολλούς

Η εκτόξευση καταγράφηκε από διάφορες πηγές: επιβάτες πτήσεων που βρίσκονταν κοντά, πολίτες στα σπίτια τους γύρω από το Διαστημικό Κέντρο και την αμερικανική Ακτοφυλακή, που δημοσίευσε καθηλωτικές φωτογραφίες. Οι εικόνες δείχνουν τον πύραυλο να απογειώνεται και να αφήνει πίσω του εντυπωσιακή φλόγα και καπνό, δημιουργώντας ένα μοναδικό οπτικό θέαμα.

Βίντεο και φωτογραφίες που αξίζει να δείτε

Οι εκπληκτικές λήψεις από την εκτόξευση έχουν ήδη γίνει viral στα social media, δίνοντας στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά το ξεκίνημα μιας ιστορικής αποστολής.

Incredible footage of the crewed Artemis II mission launch to the Moon https://t.co/IwtvbFeUea pic.twitter.com/VKSsPxEurD — Visegrád 24 (@visegrad24) April 2, 2026

Kid goes viral for authentic excitement during Artemis II launch https://t.co/Shjy4Oryyy pic.twitter.com/x5CwJC59ob — New York Post (@nypost) April 2, 2026

Artemis II launch captured from a passenger in a plane! pic.twitter.com/f0McIe7GA6 — Galaxies (@Galaxies4k) April 2, 2026

