Artemis II: Η στιγμή που το Orion χάθηκε στο σκοτάδι, τι είδαν οι αστροναύτες στην αθέατη πλευρά της Σελήνης»

Η αποστολή Artemis II της NASA πέρασε από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Πέρασαν το Apollo 13 και είδαν την έκλειψη που δεν έχει δει ποτέ ξανά άνθρωπος.

Artemis II: Η στιγμή που το Orion χάθηκε στο σκοτάδι, τι είδαν οι αστροναύτες στην αθέατη πλευρά της Σελήνης»
07 Απρ. 2026 7:29
Σε τροχιά επιστροφής προς τη Γη βρίσκεται πλέον η αποστολή Artemis II της NASA, έχοντας ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία το πιο κρίσιμο σκέλος του ταξιδιού της: τη διέλευση από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Μετά από 40 λεπτά προγραμματισμένης σιγής ασυρμάτου, το Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον ανέκτησε την επικοινωνία με το διαστημόπλοιο Orion, σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση ενός ελιγμού που έγραψε ιστορία.

Το πλήρωμα, χρησιμοποιώντας το callsign «Integrity», ξεπέρασε τη μέγιστη απόσταση από τη Γη που είχε καταγραφεί ποτέ από επανδρωμένη αποστολή (ρεκόρ που κατείχε το Apollo 13 από το 1970), φτάνοντας σε απόσταση 252.756 μιλίων. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη «σκοτεινή» πλευρά του φεγγαριού, οι αστροναύτες λειτούργησαν αυτόνομα, εκτελώντας τον ελιγμό που έθεσε το σκάφος σε τροχιά επιστροφής.

Παράλληλα, οι αστροναύτες έγιναν μάρτυρες ενός σπάνιου φαινομένου: μιας ολικής έκλειψης Ηλίου διάρκειας 35 λεπτών, παρατηρούμενης από το βαθύ διάστημα. Με τη χρήση εξειδικευμένων αισθητήρων και καμερών, κατέγραψαν πολύτιμα δεδομένα που αναμένεται να ρίξουν φως σε φαινόμενα του διαστημικού περιβάλλοντος.

Η αστροναύτης Κριστίνα Κοχ, σε μια συναισθηματικά φορτισμένη επικοινωνία μετά την αποκατάσταση του σήματος, περιέγραψε τη Γη ως μια «εύθραυστη μπλε σφαίρα». «Θα εξερευνήσουμε, θα κατασκευάσουμε βάσεις, θα οδηγήσουμε ρόβερ, αλλά τελικά θα επιλέγουμε πάντα τη Γη και ο ένας τον άλλον», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποστολής για το μέλλον της ανθρωπότητας στο διάστημα.

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή 

Το ταξίδι της επιστροφής αναμένεται να διαρκέσει περίπου τέσσερις ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το πλήρωμα θα πραγματοποιήσει εξαντλητικούς ελέγχους στα συστήματα υποστήριξης ζωής και πλοήγησης.

Η ολοκλήρωση της αποστολής έχει προγραμματιστεί για τις 10 Απριλίου, με την κάψουλα Orion να αναμένεται να προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, κοντά στο Σαν Ντιέγκο, σφραγίζοντας την επιτυχία μιας δοκιμής που ανοίγει τον δρόμο για τη μόνιμη παρουσία του ανθρώπου στη Σελήνη.

