ΑΣ Αστραπή: Θερμή υποδοχή στον Απόστολο Παναγόπουλο

Σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι του ΑΣ Αστραπή υποδέχθηκαν το απόγευμα τον αθλητή της ομάδας Απόστολο Παναγόπουλο, διοργανώνοντας μια μίνι εκδήλωση προς τιμή του στις εγκαταστάσεις του συλλόγου.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Απόστολος Παναγόπουλος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων τάε κβον ντο, που διεξήχθη στην Ελβετία.

Ο αθλητής της Αστραπής αντιμετώπισε τον Αζέρο Σαλίμοφ και παρά την ήττα του, πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Εκτός από τους προπονητές του σωματείου, το «παρών» έδωσε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Τάκης Αντωνόπουλος και εκ μέρους του Δήμου Πατρέων ο Παναγιώτης Μελάς.

