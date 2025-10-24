ΑΣ Λέων: Με επιτυχία τουρνουά επίδειξης μέσω virual

Κάτι πρωτοποριακό ήταν αυτό που συνέβη την περασμένη Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο «Κώστας Πετρόπουλος» όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά αγώνες επιδείξεις Virtual Taekwondo από τον ΑΣ Λέων.

Το Virtual Taekwondο είναι ένα νέο καινοτόμο ψηφιακό άθλημα, όπου χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής και προσημειώνει τις κινήσεις του Ταε Κβον Ντο επιτρέποντας στους συμμετέχοντας να αγωνίζονται σε ένα εικονικό περιβάλλον που ξεπερνά τους φυσικούς περιορισμούς αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας με αποτέλεσμα να γίνονται ρεαλιστικά sparring χωρίς καμία επαφή.

Είναι αναγνωρισμένο άθλημα από την Παγκόσμια ομοσπονδία Ταε Κβον Ντο και στο μέλλον μας επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις.

Ο ΑΣ Λέων είναι πάντα σε εγρήγορση στην εξέλιξη του αθλήματος και πρόθυμος να βοηθήσει στην εξέλιξη του Virtual Taekwondο.

