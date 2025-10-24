ΑΣ Λέων: Με επιτυχία τουρνουά επίδειξης μέσω virual

ΑΣ Λέων: Με επιτυχία τουρνουά επίδειξης μέσω virual
24 Οκτ. 2025 12:56
Pelop News

Κάτι πρωτοποριακό ήταν αυτό που συνέβη την περασμένη Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο «Κώστας Πετρόπουλος» όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά  αγώνες επιδείξεις Virtual Taekwondo από τον ΑΣ Λέων.

Το Virtual Taekwondο είναι ένα νέο καινοτόμο ψηφιακό άθλημα, όπου χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής και προσημειώνει τις κινήσεις του Ταε Κβον Ντο επιτρέποντας στους συμμετέχοντας να αγωνίζονται σε ένα εικονικό περιβάλλον που ξεπερνά τους φυσικούς περιορισμούς αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας με αποτέλεσμα να γίνονται ρεαλιστικά sparring χωρίς καμία επαφή.

Είναι αναγνωρισμένο άθλημα από την Παγκόσμια ομοσπονδία Ταε Κβον Ντο και στο μέλλον μας επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις.

Ο ΑΣ Λέων είναι πάντα σε εγρήγορση στην εξέλιξη του αθλήματος  και πρόθυμος να βοηθήσει στην εξέλιξη του Virtual Taekwondο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:11 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Εξακολουθεί χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή
16:04 Δυτική Ελλάδα: Δημοπρατούνται 19 παιδικές χαρές προσβάσιμες και σε παιδιά με αναπηρίες
15:56 Η Τομεακή του ΚΚΕ Αχαΐας επιτίθεται στον Νίκο Νικολόπουλο – Καλύπτει εμμέσως την επίθεση στον Π. Ρηγόπουλο
15:50 Ευρωλίγκα: Ματς με «πρέπει» και για τους «2»
15:40 Ολυμπιακός: Στο «Καραϊσκάκης» για προπόνηση ενόψει ΑΕΚ – Τα νεότερα για Τσικίνιο και Ροντινέι
15:32 Πώς τερματίζεται αυτή η μεταπολίτευση;
15:24 Συνάντηση της Άννας Μαστοράκου με τον Σύλλογο Οπτικών Οπτομετρών – Ζήτημα η αυθαίρετη πώληση οπτικών ειδών
15:16 Η Βόρεια Κορέα χτίζει μουσείο για όσους έπεσαν στο Κουρσκ
15:08 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου
15:00 Πάτρα: Πλησιάζει η ανάπλαση-όνειρο – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για του Λαδόπουλου
15:00 Αυγενάκης: «Οι πιέσεις έγιναν… απλή πληροφόρηση» – Τυχεροπούλου: «Δεν μου ζητήθηκε να ανοίξω ΑΦΜ»
14:56 Ανδρουλάκης: «Όλα τα πληρώνεις εσύ» – Επίθεση για την ακρίβεια με προτάσεις ΠΑΣΟΚ
14:52 Ανεμβολίαστη η Ευρώπη απέναντι στην ευλογιά αιγοπροβάτων – ΕΟΦ: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο σκεύασμα
14:45 Pink the City 2025: Την Κυριακή η μεγάλη ροζ γιορτή της Πάτρας
14:44 «Ξεμπλέξτε τις σκέψεις σας, κύριε Δούκα»: Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
14:40 «Η κυβέρνηση αφαιρεί αρμοδιότητες, ο Δένδιας πετά τον μουτζούρη»: Σκληρή δήλωση Τσουκαλά για την τροπολογία
14:34 Κυριάκος Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση έσπειρε διχασμό και τώρα φοβάται τις θύελλες που έρχονται»
14:33 Κύπελλο μπάσκετ: Η κλήρωση του Final 8 – Πότε θα συναντηθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
14:28 «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο»: Το μήνυμα του Υπουργείου Μεταφορών για το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου
14:23 Νεκρή 38χρονη σε δομή του πρώην ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ