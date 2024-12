Άσαντ: Μετέφερε κρυφά μετρητά βάρους δύο τόνων στη Ρωσία

Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μεταφέρθηκαν από τη Συρία στη Ρωσία.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται η βρετανική οικονομική εφημερίδα μεταξύ του 2018 και του 2019 η κεντρική Τράπεζα της Συρίας, προφανώς κατ’ εντολήν του Άσαντ, έστειλε στη Ρωσία του συμμάχου του, Βλαντίμιρ Πούτιν – και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας – περίπου 250 εκατ. δολάρια σε χαρτονομίσματα των 100 και των 500 δολαρίων βάρους περίοπου δύο τόνων!

Κι όλα αυτά μολονότι η Συρία αντιμετώπιζε τότε οξύ πρόβλημα έλλειψης αποθεματικού συναλλάγματος.

Η μεταφορά των μετρητών από τη Συρία έγινε με 21 πτήσεις σε διάστημα ενάμιση έτους, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2018 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 και μόλις έφθαναν τα χρήματα στη Μόσχα κατέληγαν σε ρωσικές τράπεζες.

The @FT uncovered records showing Assad’s regime, while desperately short of foreign currency, flew banknotes weighing nearly 2 tonnes in $100 bills and €500 notes into Moscow’s Vnukovo airport to be deposited at sanctioned Russian banks between 2018-19. https://t.co/kaR8vFNyqd

— Christopher Miller (@ChristopherJM) December 15, 2024