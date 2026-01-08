«Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου», ένταση με Κωνσταντοπούλου και Καιρίδη στη Βουλή, ΒΙΝΤΕΟ

Για μία ακόμη φορά ένταση επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπουλου και του Δημήτρη Καιριδη, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να αντιδρά λέγοντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου».

Στην κόντρα παρενέβη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης από την Ζωή Κωνσταντοπουλου για την έκφραση Καιρίδη με τον τελευταίο να λέει πως δεν χρειάζεται την προστασία κανενός .

Η ένταση προκλήθηκε την ώρα που η αρχηγός της Πλεύσης βρισκόταν στο βήμα της Ολομέλειας και έκανε παρατήρηση στον κ Καιριδη επειδή μιλούσε με συνάδελφο του.

Ο διάλογος έχει ως εξής:

Κωνσταντοπουλου: Κ. Καιρίδη αν μπορείτε μιλάτε πιο σιγά.

Καιριδης: Ενοχλώ;

Κωνσταντοπουλου: Με ενοχλείτε ναι.

Καιριδης : Άντε από εκεί θα μας μιλήσει για ήθος

Κωνσταντοπουλου: Σας το επιστρέφω… εγώ επιτελώ το καθήκον μου, δεν κάνω δουλίτσες. Αναλάβατε και την βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας ως πρόεδρος της επιτροπής ενώ είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά…

Καιριδης: Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου….

Κωνσταντοπουλου: Τελευταία φράση ήταν άσε μας καλέ κουκλίτσα μου

Γεροβασίλη : Θα διαγραφεί από πρακτικά…

Κωνσταντοπουλου Όχι δεν θέλω να διαγραφεί….

Δένδιας : Να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος….

Καιριδης: Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός. Ούτε του υπουργού. Δουλίτσες δεν έκανα ποτέ. Πόθεν δουλίτσες, πόθεν….

