Ασφαλιστικό: Οι 7 μεγάλες αλλαγές το 2026 σε συντάξεις, εισφορές, όρια ηλικίας και φορολογία

Το νέο έτος 2026 φέρνει σημαντικές τροποποιήσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, που αφορούν εκατομμύρια συνταξιούχους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους. Οι βασικότερες παρεμβάσεις αφορούν τις συντάξεις, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τη φορολογία και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά, οι επτά κύριες αλλαγές που ισχύουν ή προωθούνται το 2026 είναι οι εξής:

Αυξήσεις κύριων συντάξεων Από το 2026, η προσωπική διαφορά δεν αποκλείει πλέον τους συνταξιούχους από τις ετήσιες αυξήσεις. Έτσι, η αύξηση 2,4% που έχει ήδη καταβληθεί καλύπτει το σύνολο των περίπου 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων (και όχι μόνο 1,9 εκατ. όπως προηγουμένως). Ενδεικτικά: Συντάξεις έως 850 ευρώ: αύξηση περίπου 20 ευρώ/μήνα. Μεσαίες συντάξεις (1.300-1.500 ευρώ): αύξηση έως 36 ευρώ/μήνα. Υψηλότερες συντάξεις: αύξηση έως 70 ευρώ/μήνα. Για όσους η προσωπική διαφορά υπερβαίνει το 50% της αύξησης, θα καταβληθεί το 50% του ποσού της αύξησης μετά συμψηφισμό. Από 1/1/2027 η προσωπική διαφορά καταργείται πλήρως και όλοι λαμβάνουν το 100% της ετήσιας αύξησης.

Μείωση παρακράτησης φόρου Χιλιάδες συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ θα δουν αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους από τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026, λόγω μειωμένης παρακράτησης φόρου. Οι συνταξιούχοι με εισόδημα έως 10.000 ευρώ ετησίως (περίπου 833 ευρώ/μήνα) εξακολουθούν να παραμένουν στο αφορολόγητο όριο, ακόμη και με ένα εξαρτώμενο τέκνο.

Αύξηση μεταβατικών ορίων ηλικίας Περίπου 25.000-30.000 ασφαλισμένοι που δικαιούνται πρόωρη συνταξιοδότηση πριν τα 62 έτη θα δουν καθυστέρηση κατά εξάμηνο στις περισσότερες περιπτώσεις. Αφορά κυρίως: Μητέρες ανηλίκων στον ιδιωτικό τομέα. Γονείς υπαλλήλους Δημοσίου. Ασφαλισμένους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Παραδείγματα: Μητέρα με 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010-2011 (γεν. 1967) συνταξιοδοτείται το 2026 στα 58,5 έτη. Γυναίκα με 4.500 ένσημα (3.600 σε βαρέα) μπορεί να αποχωρήσει στα 55 έτη.

Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών Από 1/1/2026, οι εισφορές για περίπου 1,2 εκατ. αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες θα αυξηθούν κατά 2,6%-2,8% (ισόποσα με τον πληθωρισμό του 2025). Η χαμηλότερη κατηγορία από 244,65 ευρώ/μήνα θα διαμορφωθεί στα 251,26 ευρώ (+79,27 ευρώ ετησίως). Αυξάνονται και οι εισφορές για υγεία, επικουρική και εφάπαξ. Οι μη μισθωτοί καλούνται να επιλέξουν κατηγορία έως 31/1/2026, με τις νέες εισφορές να εμφανίζονται στα ειδοποιητήρια Φεβρουαρίου.

Ψηφιοποίηση αρχείου ΕΦΚΑ Μέχρι το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση (σκανάρισμα) 53 εκατομμυρίων χειρόγραφων καρτελών ενσήμων. Στόχος είναι η επιτάχυνση απονομής συντάξεων, ιδίως επικουρικών, όπου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις.

Βελτιώσεις στην Επαγγελματική Ασφάλιση Εντός του 2026 θα κατατεθεί σχέδιο νόμου για αναμόρφωση του νόμου του 2023, με έμφαση στη θεσμική θωράκιση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και την ισονομία με ομαδικά συμβόλαια. Παραμένει ανοιχτό το φορολογικό ζήτημα, που έχει «παγώσει» την ανάπτυξη της αγοράς ΤΕΑ.

Ένταξη ιδιωτών στο ΚΕΑΟ Ιδιωτικές εταιρείες θα αναλάβουν υπηρεσίες καταγραφής, ταξινόμησης και διαχείρισης οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ, με στόχο την ταχύτερη είσπραξη. Ο διαγωνισμός αναμένεται στις αρχές του 2026. Οι ιδιώτες δεν θα λειτουργούν ως εισπρακτικές εταιρείες με πιέσεις, αλλά θα παρέχουν κίνητρα εξόφλησης και καλύτερη οργάνωση χρεών.

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και της ψηφιακής μετάβασης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερώνονται από τον e-ΕΦΚΑ και το υπουργείο Εργασίας για εξατομικευμένες λεπτομέρειες.

