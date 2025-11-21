Ασφυκτικό τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι: «Υπογράφεις μέχρι 27/11 ή μένεις μόνος»

Οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν θέσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πιο αυστηρή διορία μέχρι σήμερα: συμφωνία ειρήνης έως τις 27 Νοεμβρίου ή τέλος στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην παροχή οπλισμού. Το πλαίσιο των 28 σημείων, που έχει διαμορφωθεί από κοινού με τη Μόσχα, απαιτεί σημαντικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, με το Κίεβο να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με πίεση χωρίς προηγούμενο.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο επικαλούμενο αμερικανικές και ουκρανικές πηγές, η Ουάσινγκτον έχει προειδοποιήσει ότι, αν το Κίεβο δεν συμμορφωθεί, θα σταματήσει τόσο την ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών όσο και την προμήθεια οπλισμού.

Το σχέδιο ειρήνευσης αποτελείται από 28 σημεία, τα οποία οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν επεξεργαστεί σε συνεργασία με τη Μόσχα. Αν υιοθετηθεί, θα σηματοδοτήσει σημαντικές παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας, με το Κίεβο να βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια απόφαση που μπορεί να καθορίσει την εξέλιξη του πολέμου και τη διεθνή θέση της χώρας.

Πηγές κοντά στην ουκρανική κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι οι πιέσεις της Ουάσινγκτον είναι «πολύ πιο έντονες» σε σχέση με προηγούμενες φάσεις του πολέμου, δημιουργώντας ένα κλίμα έντονης ανησυχίας στο Κίεβο για το τι θα ακολουθήσει, εφόσον δεν προχωρήσει η συμφωνία.

