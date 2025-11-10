Ασφυξία στην αγορά της Πάτρας λόγω κυκλοφοριακού: Φεύγουν πελάτες και επιχειρήσεις

Την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο και στις μεγάλες συνοικίες της Πάτρας από πλευράς κυκλοφοριακού, εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών. Η ανακοίνωση δεν έγινε τυχαία, αφού κατά γενική ομολογία το κυκλοφοριακό έχει λάβει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις, επηρεάζοντας άμεσα τόσο τη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και την καθημερινότητα εργαζομένων και καταναλωτών.

Η δυσκολία πρόσβασης στο εμπορικό κέντρο, η έλλειψη θέσεων στάθμευσης, η ανεπαρκής σήμανση και ρύθμιση των οδών, καθώς και η απουσία συντονισμού μεταξύ Δήμου, Τροχαίας και φορέων, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση ασφυξίας που πλήττει την αγορά της Πάτρας, κατά τον Εμπορικό Σύλλογο.

Τα εκτεταμένα έργα αστικής ανάπλασης με τις πεζοδρομήσεις, έχουν αφαιρέσει από το ιστορικό κέντρο περίπου 500 θέσεις στάθμευσης. Η Πάτρα μπορεί να έγινε πιο ανθρώπινη και προσβάσιμη για τους πεζούς, όμως η πραγματικότητα αυτή, δεν φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες. Οι συνεχείς πεζοδρομήσεις και οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν μετατρέψει το κέντρο σε έναν λαβύρινθο χωρίς πάρκινγκ, με συνέπειες στην αγορά που είναι ήδη ορατές.

Ακόμα και ο Δήμος Πατρέων ετοιμάζεται να επεκτείνει την ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης το 2026 μέχρι την Καρόλου και την Παπαφλέσσα, προκειμένου να εξασφαλίσει θέσεις για τους μόνιμους κατοίκους που σήμερα λείπουν.

Η εικόνα στο εμπορικό κέντρο της Πάτρας είναι αποκαλυπτική. Δρόμοι που άλλοτε έσφυζαν από κίνηση, σήμερα έχουν περιορισμένη διέλευση και ακόμη πιο λίγους πελάτες. Φταίνε οι πεζοδρομήσεις ή η γενικότερη οικονομική δυσπραγία των νοικοκυριών; «Ο κόσμος δεν κατεβαίνει πια στο κέντρο, γιατί δεν βρίσκει να παρκάρει πουθενά, κάνει κύκλους για ώρα και τελικά τα παρατάει. Κι όταν δεν κατεβαίνει, δεν ψωνίζει», λένε έμποροι της Μαιζώνος και της Κορίνθου, δύο από τους πιο εμπορικούς δρόμους της πόλης.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και ΝΔ Ελλάδας, Γιώργος Βαγενάς, σημειώνει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι η εικόνα αυτή είναι συνδυασμός παραγόντων: «Το κυριότερο είναι η αναδουλειά, που οφείλεται στην έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος. Αλλά η κατάσταση επιβαρύνεται και από άλλες αιτίες, όπως ένα δύσβατο κέντρο όπου δεν μπορούν να κινηθούν τα ΙΧ και δεν βρίσκουν θέση για να παρκάρουν. Ενα μη προσιτό κέντρο χωρίς θέσεις στάθμευσης και με άσχημο κυκλοφοριακό, αποτρέπει τους καταναλωτές και η κατάσταση επιβαρύνεται εάν δεν υπάρχει οικονομική άνεση. Πρέπει να βρεθούν λύσεις άμεσα, όπως σύνδεση λεωφορείων mini bus με τα τρία περιφερειακά πάρκινγκ του Δήμου, που πρέπει να είναι καθαρά και φωτισμένα. Αν δεν βρούμε τέτοιες λύσεις, ο κόσμος θα φεύγει από το ιστορικό κέντρο και μαζί θα φεύγουν και οι επιχειρήσεις» σημείωσε ο Γιώργος Βαγενάς, ο οποίος τόνισε ότι, με βάση ανεπίσημα στοιχεία και εκτιμήσεις της αγοράς, από το ιστορικό κέντρο της Πάτρας έχουν μετακομίσει από τις αρχές του χρόνου, περίπου 80 εμπορικές επιχειρήσεις και έχουν πάει σε άλλες εμπορικές γειτονιές με πιο χαμηλά ενοίκια και ευκολότερη πρόσβαση.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας είχε από νωρίς εκφράσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις των εκτεταμένων πεζοδρομήσεων χωρίς κυκλοφοριακή μελέτη που να λαμβάνει υπόψη και την εμπορική δραστηριότητα. Σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις, η μείωση του τζίρου στα περισσότερα καταστήματα του κέντρου κυμαίνεται από 25% έως και 40% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα. Ηδη αρκετά μαγαζιά έχουν βάλει λουκέτο, ενώ άλλα εξετάζουν τη μεταφορά τους σε περιοχές όπως η Αγυιά ή η Ελληνος Στρατιώτου, όπου η πρόσβαση είναι ευκολότερη.

Και ενώ η αγορά δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, ο Δήμος προετοιμάζει νέες αλλαγές. Το 2026 σχεδιάζεται η εφαρμογή αντιδρομήσεων σε βασικούς οδικούς άξονες, στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου σχεδίου κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης.

