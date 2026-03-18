Ασφυξία στον Περσικό Κόλπο: Αυξάνονται τα φορτωμένα τάνκερ, μειώνονται τα άδεια

Οι εντάσεις στον Περσικό Κόλπο συνεχίζουν να κλιμακώνονται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται θεαματικά ο αριθμός των φορτωμένων δεξαμενόπλοιων που παραμένουν εντός της περιοχής. Την ίδια στιγμή, η λειτουργία των Στενών του Ορμούζ παραμένει σοβαρά διαταραγμένη, με τη θαλάσσια κυκλοφορία να έχει περιοριστεί δραστικά σε σχέση με τα συνήθη επίπεδα.

Σύμφωνα με ανάλυση της Signal Group, τα δεδομένα του Μαρτίου 2026 δείχνουν καθαρή ανατροπή στην εικόνα της αγοράς δεξαμενόπλοιων. Ο αριθμός των άδειων πλοίων (ballast) μειώθηκε από περίπου 135 σε 75, ενώ αντίθετα τα φορτωμένα πλοία αυξήθηκαν από περίπου 85 σε 145. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια ολοένα μεγαλύτερη συσσώρευση αργού μέσα στον Κόλπο, καθώς οι έξοδοι παραμένουν περιορισμένες και οι εξαγωγές κινούνται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς.

Η συγκέντρωση είναι ακόμη εντονότερη στα δεξαμενόπλοια αργού. Η ίδια ανάλυση καταγράφει περίπου 85 φορτωμένα crude tankers έναντι μόλις 25 άδειων, στοιχείο που δείχνει ότι μεγάλος όγκος πετρελαίου λειτουργεί στην πράξη ως πλωτή αποθήκη εντός του Περσικού Κόλπου. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, πάνω στα πλοία βρίσκονται περίπου 130 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, ενώ υπάρχει και επιπλέον διαθέσιμη χωρητικότητα περίπου 40 εκατ. βαρελιών.

Η πίεση δεν αφορά μόνο τη ναυτιλία αλλά και την παραγωγή. Το Reuters μετέδωσε ότι οι χώρες του Κόλπου αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές για να παρακάμψουν το Ορμούζ, με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αυξάνουν τη χρήση χερσαίων αγωγών, την ώρα που η κρίση έχει περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα ομαλών εξαγωγών από την περιοχή.

Το αποτέλεσμα είναι διπλό: από τη μία μειώνεται η πραγματική ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές και από την άλλη αυξάνεται το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης για τα δεξαμενόπλοια που εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή. Η εικόνα αυτή ενισχύει περαιτέρω την αβεβαιότητα στην ενεργειακή αγορά, καθώς το Ορμούζ παραμένει το πιο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

