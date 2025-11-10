Ασημένιο μετάλλιο για τη Νεανική Χορωδία της «Πολυφωνικής» στο Διεθνές Φεστιβάλ Ναυπλίου

Με μια ακόμα μεγάλη διάκριση γύρισε η «Πολυφωνική» από το Ναύπλιο, καθώς η Νεανική Χορωδία του Οργανισμού απέσπασε Ασημένιο Μετάλλιο στο 11ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ «Μαριλένα – Ναύπλιο ARTIVA».

10 Νοέ. 2025 13:33
Pelop News

Με Ασημένιο Μετάλλιο γύρισε από το Ναύπλιο η Νεανική Χορωδία του Οργανισμού της «Πολυφωνικής», η οποία με τη διεύθυνση της Λούσης Χριστοδούλου και στο πιάνο τη Μαρίνα Μυλωνά (καθηγήτριες του Ωδείου της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ»), έλαβε μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία του 11ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ «Μαριλένα- ΝΑΥΠΛΙΟ ARTIVA» (Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Θεοδόσης Αντωνιάδης), που με κάθε επιτυχία διοργανώθηκε στο ”Βουλευτικό” της πόλης του Ναυπλίου.

Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», έλαβε μέρος στην κατηγορία χορωδιών δωματίου, στην οποία συμμετείχαν χορωδίες εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, από την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου και ερμήνευσε τα έργα: «AMORAMOR», Στίχοι -Μουσική: ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΟΥΡΓΟΣ, «ΙΝ MEINEM GARTEN», 

ΜουσικήROBERT SCHUMANN, «ΑVE VERUM CORPUS»,

Μουσική: FRANCIS POULENC, «ΤHE IMPOSSIBLE DREAM»,

Στίχοι: JOE DARION, Μουσική: MITCH LEIGH,  Επεξεργασία: JONATHAN WIKELEY.

Την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού απετέλεσαν οι Μαέστροι: Κωστής Κωνσταντάρας, Νίκος Βασιλείου και Σταύρος Μπερής.

Στο ίδιο Φεστιβάλ και στην κατηγορία ελεύθερου προγράμματος έλαβε μέρος και η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ του Οργανισμού μας, με τη διεύθυνση της Αρετούσας Νικολοπούλου και στο πιάνο τη Μαρίνα Μυλωνά (καθηγήτριες του Ωδείου της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» και η οποία ερμήνευσε τα έργα: «ONCE UPON A DECEMBER», Στίχοι: LYNN AHRENS, Μουσική: STEPHEN FLAHERTY, «CAN YOU HEAR ME? », Στίχοι – Μουσική:

BOB CHILCOTT, «HOW FAR I’ LL GO», Στίχοι- Μουσική: LIN-MANUEL MIRANDA, Επεξεργασία: ED LOJESKI, «CANTAMOS», Στίχοι – Μουσική: JAMES DesJARDIN.

