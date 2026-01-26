Άσκηση ευρείας κλίμακας στο «Ελ. Βενιζέλος» για ατύχημα αεροσκάφους – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Άσκηση ετοιμότητας μεγάλης κλίμακας με σενάριο ατυχήματος αεροσκάφους θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη διοίκηση του αεροδρομίου, η άσκηση δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του.

Άσκηση ευρείας κλίμακας στο «Ελ. Βενιζέλος» για ατύχημα αεροσκάφους – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες
26 Ιαν. 2026 13:44
Pelop News

Άσκηση ετοιμότητας ευρείας κλίμακας με τίτλο «Ατύχημα Αεροσκάφους στον Αερολιμένα» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, από τις 10:30 έως τις 13:00, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο πλαίσιο των τακτικών δοκιμών επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA). Στο σενάριο θα συμμετάσχουν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς που δραστηριοποιούνται εντός των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, προκειμένου να δοκιμαστεί η συντονισμένη αντίδραση σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, θα γίνονται ενημερωτικές ανακοινώσεις στο τέρμιναλ για τους επιβάτες και τους επισκέπτες, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η άσκηση δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου, τις πτήσεις και τις υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό.

Οι ασκήσεις αυτού του τύπου πραγματοποιούνται σε τακτική βάση σε μεγάλα διεθνή αεροδρόμια, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και την επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε καταστάσεις κρίσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:44 Άσκηση ευρείας κλίμακας στο «Ελ. Βενιζέλος» για ατύχημα αεροσκάφους – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες
13:39 ΒΙΟΛΑΝΤΑ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα: «Μοναδικό μας μέλημα οι οικογένειες των θυμάτων» – Στο μικροσκόπιο τα αίτια της τραγωδίας
13:34 Πανεπιστήμιο Πατρών: Σταθερή διεθνής παρουσία στις παγκόσμιες κατατάξεις και κορυφαία επίδοση στην έρευνα
13:26 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Λαλιώτης σε ηλικία 60 ετών – Πατέρας έξι παιδιών
13:23 Κοπή πίτας για τις εθελοντικές ομάδες του ΙΝ Αγίας Τριάδος Πατρών: Μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης
13:21 Κοινο_Τοπία: Διάλεξη για τον καθημερινό βίο των Αχαιών επί Οθωμανοκρατίας με τον Δημήτρη Σταθακόπουλο
13:16 Δολοφονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο για τη δολοφονία του πατέρα του
13:10 Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη: «Έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς μου»
13:07 Γροζοπούλου: «Θέλουμε να κάνουμε καλύτερες εμφανίσεις»
13:04 Κακοκαιρία στο Ηράκλειο: Δρόμοι έγιναν ποτάμια στην Αγία Βαρβάρα ΒΙΝΤΕΟ
12:58 «Μπηχτή» από την Νάταλι Πόρτμαν, τι είπε για τις υποψηφιότητες των Οσκαρ 2026
12:56 «Η Πάτρα βυθίστηκε στο πένθος»: Ο Κ. Πελετίδης για τον χαμό της Αγγελικής, του Νίκου και του Σπύρου
12:52 Στρατηγικό στοίχημα για την Αχαΐα το ΠΓΕ «Αχαϊκό Ελαιόλαδο»: Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για προστιθέμενη αξία και αναδιάρθρωση της αγροδιατροφής
12:49 ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στο εισόδημα των νοικοκυριών το γ’ τρίμηνο 2025
12:45 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων – Airbnb, αγροτεμάχια και 700.000 ευρώ σε στοιχήματα
12:41 Υπόθεση φίμωσης μαθητή στις Σέρρες: Σε αναστολή η διευθύντρια Γυμνασίου – «Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, όχι λιθοβολισμό», λέει ο πατέρας
12:39 Τζαμάκος: «Οσοι θέλουν ας επιτεθούν σε μένα, όχι στους παίκτες μου»
12:38 Μητσοτάκης: Πρόταση για ειδική εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού – Επιστολική ψήφος και σταυροδοσία για τους Έλληνες του εξωτερικού
12:34 ΗΠΑ: Δέκα νεκροί από την κακοκαιρία, ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
12:28 Βορίζια: Στο νοσοκομείο η μητέρα του Φανούρη Καργάκη ενόψει της δίκης – Εκρηκτικό το κλίμα μεταξύ των οικογενειών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ