Άσκηση ευρείας κλίμακας στο «Ελ. Βενιζέλος» για ατύχημα αεροσκάφους – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Άσκηση ετοιμότητας ευρείας κλίμακας με τίτλο «Ατύχημα Αεροσκάφους στον Αερολιμένα» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, από τις 10:30 έως τις 13:00, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο πλαίσιο των τακτικών δοκιμών επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA). Στο σενάριο θα συμμετάσχουν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς που δραστηριοποιούνται εντός των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, προκειμένου να δοκιμαστεί η συντονισμένη αντίδραση σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, θα γίνονται ενημερωτικές ανακοινώσεις στο τέρμιναλ για τους επιβάτες και τους επισκέπτες, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η άσκηση δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου, τις πτήσεις και τις υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό.

Οι ασκήσεις αυτού του τύπου πραγματοποιούνται σε τακτική βάση σε μεγάλα διεθνή αεροδρόμια, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και την επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε καταστάσεις κρίσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



