Αστάθμητος παράγοντας η Μαρία Καρυστιανού

Μέρος των ΜΜΕ απορούν τι θέλει στην πολιτική αφού δεν είναι πολιτικός. Δηλαδή υπονοούν ότι υπάρχει επάγγελμα πολιτικός…

 

Αστάθμητος παράγοντας η Μαρία Καρυστιανού
28 Ιαν. 2026 14:40
Pelop News

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες αλλά και αφορμή αναταράξεων στην πολιτική σκηνή, αναδεικνύεται η απόφαση Καρυστιανού για τη δημιουργία κόμματος που θα κατέβει στις εκλογές.

Και πολλά τα ερωτήματα. Από τις θέσεις της έως τη στελέχωση του κόμματος. Καθώς κόμμα χωρίς και πολιτικούς δεν είναι εύκολο να υπάρξει και για την ώρα έχει βάλει απαγορευτικό σε όσους είχαν στην ουσία ενασχόληση. Σαφώς επίσης είναι άλλα τα ποσοστά της αποδοχής της από την κοινωνία σαν ηγέτιδα του κινήματος των Τεμπών για την δικαίωση των θυμάτων και άλλα σαν πολιτικού.

Αν και προφανώς εκφράζει πολλούς από αυτούς βγαίνοντας μπροστά σαν ένα άφθαρτο πρόσωπο με σημαία την δικαιοσύνη που σαν θεσμός φθίνει στην εκτίμηση του κόσμου στη χώρα μας. Αλλά και η ίδια η Καρυστιανού βλέπει με το καλημέρα το σκληρό και στυγνό πρόσωπο της πολιτικής.

Οι περισσότεροι από όσους ήταν δίπλα της, τώρα τη βλέπουν αντίπαλο και άλλαξαν ρητορική. Η συμπάθεια φεύγει και ένας υπόγειος πόλεμος, κλασικός στην πολιτική σκηνή, ξεκίνησε. Ακόμα και από μέρος των ΜΜΕ που απορούν τι θέλει στην πολιτική αφού δεν είναι πολιτικός. Δηλαδή μάλλον υπονοούν ότι υπάρχει επάγγελμα πολιτικός! Που δεν το γνωρίζουμε εμείς!

Ο… τυφώνας Καρυστιανού αντλεί ψήφους από όλα τα αντισυστημικά κόμματα και τα πλήττει. Αλλωστε μπορεί να χαρακτηριστεί και ακτιβίστρια. Δημιουργεί δεύτερες σκέψεις στον Σαμαρά και προβληματισμό στον Τσίπρα. Την τοποθετούν στην ακροδεξιά αλλά και στην ακροαριστερά. Πολύ κακώς ασφαλώς.

Ψήφους όμως θα πάρει και από τους δύο. Αλήθεια, θα είχε ενδιαφέρον να μαθαίναμε ποιοί την προσέγγισαν για να ενταχθεί στα κόμματά τους. Ετσι την ήθελαν, αντίπαλο όχι! Ο αστάθμητος παράγοντας που δεν μπορεί να καταγραφεί όμως από τις δημοσκοπήσεις είναι όσοι δεν ψηφίζουν! Δηλαδή η μισή Ελλάδα!

Από αυτά τα 3-4 εκατομμύρια, αν η Καρυστιανού πείσει το 30%, μιλάμε για 1 εκ ψήφους! Με 1,2 εκατομμύρια ψήφους ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 20% το 2023! Επίσης σαφώς κόβει την αυτοδυναμία της ΝΔ.

Αλλά το ερώτημα το μεγάλο είναι αν θα κάνει συνεργασία μετά και με ποιον; Γιατί το «δεν κάνω με κανέναν» εύκολα αλλάζει προκειμένου να έχεις επιτέλους λόγο σε παρεμβάσεις στον τόπο.
Επίσης ενδιαφέρον έχει να δούμε ποια επιχειρηματικά συμφέροντα θα ταυτιστούν μαζί της φανερά ή μη. Αλλά και η θέση μεγάλων διεθνών δυνάμεων μόλις τσεκάρουν την δυναμική της και τι αλλαγές ατζέντας μπορεί να φέρει.

Η Καρυστιανού πάντως δεν θα πάρει μόνο αντισυστημικούς ψήφους. Παίζει ρόλο και ότι είναι γυναίκα. Και γι’ αυτό άλλωστε και κατακρίθηκε, κακώς, επειδή θυμίζοντας τον επίκαιρο Καποδίστρια μίλησε για δημοψηφίσματα με αφορμή την τοποθέτησή της για τις αμβλώσεις μιλώντας (και σαν παιδίατρος άλλωστε) και για την βιοηθική πλευρά του ζητήματος.

Κατακρίθηκε ήδη ακόμα και γιατί φωτογραφήθηκε και με φόντο εικόνες Αγίων, λες και είμαστε σε ισλαμική χώρα!
Το σίγουρο είναι ότι μπορεί να είναι και δεύτερο κόμμα αλλάζοντας ισορροπίες γενικώς.

Το ερώτημα είναι πόσο θα αντέξει σε ένα σκληρό νέο πεδίο ενώ εισέπραττε από παντού συμπάθειες ως ώρας. Αλλά αντλώντας ψήφους από παντού, μπορεί, ειδικά αν φέρει στην κάλπη όσους απείχαν, να παίξει ρόλο σοβαρών ανατροπών στην πολιτική ζωή που ξέραμε ακόμα και σαν αντιπολίτευση!

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Πάτρα: Ο Δήμος παίρνει 4,5εκ.€ ενώ είχε ζητήσει 16! – Ποιες οι προτεραιότητες για έργα
15:51 Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Πυροσβεστική: Πολύμηνη διαρροή προπανίου
15:40 Κυπριακό: Χωρίς σημάδια σύγκλισης ολοκληρώθηκε η τριμερής στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία
15:32 Νεκροί οπαδοί ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
15:24 Τουλάχιστον δύο νεκροί στην Πορτογαλία από την καταιγίδα Kristin
15:16 Εξιχνιάστηκε απάτη ύψους 45.000 ευρώ στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου
15:08 Σύλληψη στην Πάτρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
15:00 ΠΑΣΟΚ: Τέσσερις προτάσεις «άμεσης εφαρμογής» για το κυκλοφοριακό στην Αττική
15:00 Πάτρα: Ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς – Σε επαναλειτουργία ο γραμμικός επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα»
14:53 Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα
14:53 Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Υπάρχουν απόρρητα σήματα και κασέτες – Το ελικόπτερο δεν έπεσε λόγω καιρού»
14:45 Επίσκεψη των Γυναικών της Τοπικής «ΝΙΚΗΣ» στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα Πατρών
14:44 Η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική Νέων Γυναικών-Νεανίδων
14:44 Θάνατος βρέφους 7 ημερών στην Καλλιθέα: Στο μικροσκόπιο τα αίτια – Αναμένονται τα πορίσματα της ιατροδικαστικής
14:41 Κακοκαιρία “Kristin”: Πορτοκαλί συναγερμός για Δυτική Ελλάδα με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
14:40 Αστάθμητος παράγοντας η Μαρία Καρυστιανού
14:33 Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Λάθος επιλογές κι ένα λάθος στη γραμματεία…»
14:33 Τροχαίο με 7 νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας – «Σε 34 χρόνια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»
14:30 Σπάνε τα ισόβια για τη γυναικοκτονία στη Σωτηρίτσα: 13 χρόνια κάθειρξη με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού
14:22 ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κατερίνα Μπατζελή αναγνώρισε τη διαχρονικότητα των παρατυπιών στις αγροτικές επιδοτήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ