Αστάθμητος παράγοντας η Μαρία Καρυστιανού

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες αλλά και αφορμή αναταράξεων στην πολιτική σκηνή, αναδεικνύεται η απόφαση Καρυστιανού για τη δημιουργία κόμματος που θα κατέβει στις εκλογές.

Και πολλά τα ερωτήματα. Από τις θέσεις της έως τη στελέχωση του κόμματος. Καθώς κόμμα χωρίς και πολιτικούς δεν είναι εύκολο να υπάρξει και για την ώρα έχει βάλει απαγορευτικό σε όσους είχαν στην ουσία ενασχόληση. Σαφώς επίσης είναι άλλα τα ποσοστά της αποδοχής της από την κοινωνία σαν ηγέτιδα του κινήματος των Τεμπών για την δικαίωση των θυμάτων και άλλα σαν πολιτικού.

Αν και προφανώς εκφράζει πολλούς από αυτούς βγαίνοντας μπροστά σαν ένα άφθαρτο πρόσωπο με σημαία την δικαιοσύνη που σαν θεσμός φθίνει στην εκτίμηση του κόσμου στη χώρα μας. Αλλά και η ίδια η Καρυστιανού βλέπει με το καλημέρα το σκληρό και στυγνό πρόσωπο της πολιτικής.

Οι περισσότεροι από όσους ήταν δίπλα της, τώρα τη βλέπουν αντίπαλο και άλλαξαν ρητορική. Η συμπάθεια φεύγει και ένας υπόγειος πόλεμος, κλασικός στην πολιτική σκηνή, ξεκίνησε. Ακόμα και από μέρος των ΜΜΕ που απορούν τι θέλει στην πολιτική αφού δεν είναι πολιτικός. Δηλαδή μάλλον υπονοούν ότι υπάρχει επάγγελμα πολιτικός! Που δεν το γνωρίζουμε εμείς!

Ο… τυφώνας Καρυστιανού αντλεί ψήφους από όλα τα αντισυστημικά κόμματα και τα πλήττει. Αλλωστε μπορεί να χαρακτηριστεί και ακτιβίστρια. Δημιουργεί δεύτερες σκέψεις στον Σαμαρά και προβληματισμό στον Τσίπρα. Την τοποθετούν στην ακροδεξιά αλλά και στην ακροαριστερά. Πολύ κακώς ασφαλώς.

Ψήφους όμως θα πάρει και από τους δύο. Αλήθεια, θα είχε ενδιαφέρον να μαθαίναμε ποιοί την προσέγγισαν για να ενταχθεί στα κόμματά τους. Ετσι την ήθελαν, αντίπαλο όχι! Ο αστάθμητος παράγοντας που δεν μπορεί να καταγραφεί όμως από τις δημοσκοπήσεις είναι όσοι δεν ψηφίζουν! Δηλαδή η μισή Ελλάδα!

Από αυτά τα 3-4 εκατομμύρια, αν η Καρυστιανού πείσει το 30%, μιλάμε για 1 εκ ψήφους! Με 1,2 εκατομμύρια ψήφους ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 20% το 2023! Επίσης σαφώς κόβει την αυτοδυναμία της ΝΔ.

Αλλά το ερώτημα το μεγάλο είναι αν θα κάνει συνεργασία μετά και με ποιον; Γιατί το «δεν κάνω με κανέναν» εύκολα αλλάζει προκειμένου να έχεις επιτέλους λόγο σε παρεμβάσεις στον τόπο.

Επίσης ενδιαφέρον έχει να δούμε ποια επιχειρηματικά συμφέροντα θα ταυτιστούν μαζί της φανερά ή μη. Αλλά και η θέση μεγάλων διεθνών δυνάμεων μόλις τσεκάρουν την δυναμική της και τι αλλαγές ατζέντας μπορεί να φέρει.

Η Καρυστιανού πάντως δεν θα πάρει μόνο αντισυστημικούς ψήφους. Παίζει ρόλο και ότι είναι γυναίκα. Και γι’ αυτό άλλωστε και κατακρίθηκε, κακώς, επειδή θυμίζοντας τον επίκαιρο Καποδίστρια μίλησε για δημοψηφίσματα με αφορμή την τοποθέτησή της για τις αμβλώσεις μιλώντας (και σαν παιδίατρος άλλωστε) και για την βιοηθική πλευρά του ζητήματος.

Κατακρίθηκε ήδη ακόμα και γιατί φωτογραφήθηκε και με φόντο εικόνες Αγίων, λες και είμαστε σε ισλαμική χώρα!

Το σίγουρο είναι ότι μπορεί να είναι και δεύτερο κόμμα αλλάζοντας ισορροπίες γενικώς.

Το ερώτημα είναι πόσο θα αντέξει σε ένα σκληρό νέο πεδίο ενώ εισέπραττε από παντού συμπάθειες ως ώρας. Αλλά αντλώντας ψήφους από παντού, μπορεί, ειδικά αν φέρει στην κάλπη όσους απείχαν, να παίξει ρόλο σοβαρών ανατροπών στην πολιτική ζωή που ξέραμε ακόμα και σαν αντιπολίτευση!

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος-ραδιοφωνικός παραγωγός.

