Αστυνομική επιχείρηση σε Ασπρόπυργο και Μάνδρα: 9 συλλήψεις και ξήλωμα καλωδίων για ρευματοκλοπές

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς Ρομά σε Ασπρόπυργο και Μάνδρα, με τις Αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και ελέγχους για ρευματοκλοπές, όπλα και άλλες παραβάσεις. Στο πλαίσιο της δράσης αποξηλώθηκαν και καλώδια εκατοντάδων μέτρων που χρησιμοποιούνταν για παράνομη ηλεκτροδότηση.

19 Μαρ. 2026 13:48
Pelop News

Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έγινε το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου σε οικισμούς Ρομά στον Ασπρόπυργο και τη Μάνδρα, οι Αρχές προχώρησαν σε εννέα συλλήψεις, ενώ σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ απομακρύνθηκαν καλώδια που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η επιχείρηση είχε ευρύ αντικείμενο ελέγχων και παρεμβάσεων, καθώς εκτός από τις συλλήψεις για υποθέσεις κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας, καταγράφηκαν και παραβάσεις που αφορούν όπλα, περιβαλλοντική νομοθεσία και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, τα εννέα άτομα που συνελήφθησαν εμπλέκονται, κατά περίπτωση, σε παραβάσεις σχετικές με ρευματοκλοπή, με παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, αλλά και με υποθέσεις που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης βεβαιώθηκαν συνολικά 22 παραβάσεις του ΚΟΚ. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται περιπτώσεις οδήγησης χωρίς άδεια ικανότητας, μη χρήσης κράνους, αλλά και μη χρήσης ζώνης ασφαλείας.

Από τις έρευνες που έγιναν στους οικισμούς κατασχέθηκαν μία κυνηγετική καραμπίνα, καθώς και δύο ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας, τα οποία είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα σε προγενέστερο χρόνο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο ζήτημα των ρευματοκλοπών, καθώς συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 300 μέτρων, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιούνταν για παράνομη σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Δ.Α.Ο.Ε., η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, η Ο.Π.Κ.Ε., η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:53 Συμφωνία Θεοδωρικάκου με τους βενζινοπώλες: Μπαίνει τέλος στις κινητοποιήσεις με voucher 3.000 ευρώ και λήξη του πλαφόν στις 30 Ιουνίου
14:53 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
14:45 Καλαμαριά: Απολογείται ο 19χρονος για τη φονική συμπλοκή – Αίτημα να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο
14:41  «Λόρδος Βύρωνας: Τελευταία Έξοδος», το 4ο PODCAST από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
14:39 Καιρός: Στο «κόκκινο» η Δυτική Ελλάδα για καταιγίδες – Τριπλό μέτωπο με βροχές, κρύο και αφρικανική σκόνη
14:31 Νέα Μάκρη: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών της τουρκικής μαφίας πίσω από τους πυροβολισμούς στη Μαραθώνος
14:31 Με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλαδας ο 48ος Ποδηλατικός Γύρος «ΘΥΣΙΑΣ»
14:25 Στο επίκεντρο η καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα, σε ημερίδα στην Πάτρα
14:20 Έντονη ανησυχία για την κτηνοτροφία στην Αχαΐα – Παρεμβάσεις και καταγγελίες σε ημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
14:18 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Στη σύλληψη 31χρονης για διακίνηση κάνναβης «σοκολάτα» προχώρησε η ΕΛΑΣ
14:05 Γκίλφοϊλ μετά τη συνάντηση με Γουίτακερ και Γεραπετρίτη: «Οι ΗΠΑ είναι υπερήφανες που έχουν συμμάχους όπως η Ελλάδα»
14:01 Φάρσαλα: Πυροβόλησε τον αδελφό του με καραμπίνα μετά από καβγά – Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας
14:00 Το μαρτύριο των κατοίκων του Δρυμού και Κάτω Δρυμού: Τους τιμωρούν και τους εμπαίζουν
13:58 Θεσσαλονίκη: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σύνδεσμο του Άρη μετά τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά
13:52 Στα «όρια» οι πρατηριούχοι στην Αχαΐα – Σενάρια κινητοποιήσεων λόγω εκτόξευσης τιμών
13:48 Αστυνομική επιχείρηση σε Ασπρόπυργο και Μάνδρα: 9 συλλήψεις και ξήλωμα καλωδίων για ρευματοκλοπές
13:42  Μεγάλη επιτυχία για την ετήσια εκδήλωση των Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος ΦΩΤΟ
13:39 Κωνσταντινόπουλος από το βήμα της Βουλής: «Υπερήφανα αποχωρώ» – Η τελευταία ομιλία πριν παραδώσει την έδρα
13:34 Καταγγελία μητέρας για αποκλεισμό 9χρονης ΑμεΑ στο σχολείο: «Δεν την αφήνουν ούτε στο προαύλιο» ΒΙΝΤΕΟ
13:27 Μαρινάκης για τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία: «Αμυντική ενέργεια αποτροπής, όχι εμπλοκή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
