Αστυνομική επιχείρηση σε Ασπρόπυργο και Μάνδρα: 9 συλλήψεις και ξήλωμα καλωδίων για ρευματοκλοπές

Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έγινε το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου σε οικισμούς Ρομά στον Ασπρόπυργο και τη Μάνδρα, οι Αρχές προχώρησαν σε εννέα συλλήψεις, ενώ σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ απομακρύνθηκαν καλώδια που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η επιχείρηση είχε ευρύ αντικείμενο ελέγχων και παρεμβάσεων, καθώς εκτός από τις συλλήψεις για υποθέσεις κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας, καταγράφηκαν και παραβάσεις που αφορούν όπλα, περιβαλλοντική νομοθεσία και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, τα εννέα άτομα που συνελήφθησαν εμπλέκονται, κατά περίπτωση, σε παραβάσεις σχετικές με ρευματοκλοπή, με παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, αλλά και με υποθέσεις που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης βεβαιώθηκαν συνολικά 22 παραβάσεις του ΚΟΚ. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται περιπτώσεις οδήγησης χωρίς άδεια ικανότητας, μη χρήσης κράνους, αλλά και μη χρήσης ζώνης ασφαλείας.

Από τις έρευνες που έγιναν στους οικισμούς κατασχέθηκαν μία κυνηγετική καραμπίνα, καθώς και δύο ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας, τα οποία είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα σε προγενέστερο χρόνο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο ζήτημα των ρευματοκλοπών, καθώς συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 300 μέτρων, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιούνταν για παράνομη σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Δ.Α.Ο.Ε., η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, η Ο.Π.Κ.Ε., η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

