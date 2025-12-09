Αστυνομική έρευνα και πολιτική κόντρα στην Κύπρο φωτογραφία του Γενικού Ελεγκτή μεταμφιεσμένου με περούκα!

Στην Κύπρο μία φωτογραφία του Γενικού Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, μεταμφιεσμένου με περούκα, γυαλιά ηλίου και καπέλο μέσα σε λεωφορείο, προκάλεσε αστυνομική έρευνα και πολιτική κόντρα για τη διαρροή.

Η φωτογραφία δείχνει τον επικεφαλής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να στέκεται ως «ανώνυμος» επιβάτης σε αστικό λεωφορείο.

Η διαρροή της φωτογραφίας συνοδεύτηκε από ειρωνικά σχόλια αλλά και από μηνύματα υποστήριξης, με τη δημόσια συζήτηση να κινείται ανάμεσα στην κριτική για «θέαμα» και στη στήριξη για έναν πιο επιθετικό τρόπο ελέγχου της δημόσιας διοίκησης.



«Έλεγχος εμπειρίας πολίτη» στις δημόσιες μεταφορές

Η Ελεγκτική Υπηρεσία έσπευσε να εξηγήσει ότι η παρουσία του Γενικού Ελεγκτή στο λεωφορείο με «στολή παραλλαγής» δεν ήταν προσωπική έμπνευση της στιγμής, αλλά μέρος οργανωμένου ελέγχου για το σύστημα των δημόσιων μεταφορών.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση και σε ενημερωτικές εκπομπές ότι εδώ και έναν με δύο μήνες είχε προαναγγελθεί ένας μεγάλος «έλεγχος εμπειρίας πολίτη» στα λεωφορεία.

Στον έλεγχο, όπως είπε, συμμετείχαν συντονισμένα περίπου 120 στελέχη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τα οποία ακολούθησαν συγκεκριμένες διαδρομές σε όλες τις επαρχίες, καταγράφοντας με ερωτηματολόγια τη συμπεριφορά οδηγών, την τήρηση δρομολογίων, την καθαριότητα και τις συνθήκες μετακίνησης.

Ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου αποφάσισε να λάβει προσωπικά μέρος σε αυτή την επιτόπια έρευνα, επιλέγοντας να καλύψει τα χαρακτηριστικά του, ώστε, όπως υποστήριξε η Υπηρεσία, να μην επηρεαστεί η συμπεριφορά των εργαζομένων από την παρουσία του Γενικού Ελεγκτή και να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα.

Η συγκεκριμένη άσκηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά ελέγχων για τις δημόσιες συγκοινωνίες, μετά από πορίσματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που έχουν εντοπίσει υπερχρεώσεις, αδυναμίες στις συμβάσεις και μέχρι και λανθασμένη χρήση λογιστικών φύλλων στις πληρωμές προς τις εταιρείες λεωφορείων.

Από εσωτερικό φάκελο στα social media

Το δεύτερο σκέλος της ιστορίας αφορά λιγότερο την περούκα και περισσότερο τη διαρροή. Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η φωτογραφία ήταν καταχωρισμένη σε ηλεκτρονικό φάκελο στο εσωτερικό της Υπηρεσίας και δεν είχε ποτέ προοριστεί για δημοσιοποίηση.

Η εικόνα που κυκλοφόρησε στα social media φαινόταν μάλιστα να έχει ληφθεί ως στιγμιότυπο από οθόνη υπολογιστή, ένδειξη ότι κάποιος είχε πρόσβαση στο αρχείο.



Σε ερώτηση για το πώς βρέθηκε η φωτογραφία εκτός Υπηρεσίας, η κ. Μιχαήλ έκανε λόγο για «διαρροή από μέσα», επισημαίνοντας τους κινδύνους που ενέχει η δημοσιοποίηση υλικού που βρίσκεται σε αρχεία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ειδικά όταν πρόκειται για έγγραφα ή στοιχεία που ενδέχεται να είναι εμπιστευτικά.

Η ανάρτηση της φωτογραφίας αποδίδεται σε στελέχη του πολιτικού κινήματος «Άλμα», του νέου σχηματισμού που ίδρυσε ο απολυθείς τέως Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το υλικό διοχετεύθηκε από υπάλληλο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας πιθανότατα στον τέως Γενικό Ελεγκτή και στη συνέχεια βρέθηκε στην κατοχή στελέχους του κόμματος που έκανε βίντεο στο TikTok και το Χ για να χλευάσει τον Ανδρέα Παπακωνσταντίνου.

Αστυνομική έρευνα

Ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου έχει ήδη καταγγείλει επίσημα τη διαρροή στην Αστυνομία. Η καταγγελία αφορά τόσο τη μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας από τα αρχεία της Υπηρεσίας, όσο και τη χρήση της στα κοινωνικά δίκτυα με ειρωνικές λεζάντες από στελέχη του κόμματος «Άλμα».

Η Αστυνομία επιβεβαιώνει ότι εξετάζει την υπόθεση, χωρίς προς το παρόν να προσδιορίζονται δημόσια τα ενδεχόμενα αδικήματα. Ο Γενικός Ελεγκτής ζητά να διερευνηθεί εάν η διαρροή συνιστά ποινικό αδίκημα, επιμένοντας ότι τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ίδιας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, η Υπηρεσία στέλνει μήνυμα προς το εσωτερικό της ότι η διαχείριση εγγράφων και ηλεκτρονικών φακέλων δεν είναι ιδιωτική υπόθεση κανενός υπαλλήλου, αλλά εμπίπτει σε αυστηρούς κανόνες πρόσβασης και χρήσης.

Ο προκάτοχος

Η υπόθεση της μεταμφίεσης δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία. Ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου διορίστηκε Γενικός Ελεγκτής τον Σεπτέμβριο του 2024, μετά την ομόφωνη απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου με την οποία απολύθηκε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης για ανάρμοστη συμπεριφορά, καθώς κρίθηκε «ανίκανος» να συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του.

Ο Ο. Μιχαηλίδης, από την πλευρά του, δεν αποσύρθηκε από το δημόσιο προσκήνιο. Ίδρυσε το πολιτικό κίνημα «Άλμα», το οποίο ήδη τοποθετείται στον χώρο του «μεταρρυθμιστικού Κέντρου», συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Συνασπισμό (EDP) και προετοιμάζεται για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Σε αυτό το φόντο, κάθε κίνηση του νέου Γενικού Ελεγκτή και κάθε εσωτερική ένταση στην Υπηρεσία διαβάζεται και με πολιτικό φίλτρο.

Η χρήση της φωτογραφίας από στελέχη του «Άλμα» ενισχύει την εντύπωση ότι η αντιπαράθεση για τον έλεγχο των θεσμών συνεχίζεται πλέον στο πεδίο της καθημερινής πολιτικής αντιπαράθεσης.

