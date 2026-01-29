«Ασυγκράτητος» ο χρυσός: Ξεπέρασε τα 5.500 δολάρια

Έντονο ράλι εν μέσω γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας

29 Ιαν. 2026 9:22
Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 5.500 δολαρίων ανά ουγγιά, με τις τιμές να φτάνουν ενδοσυνεδριακά έως και τα 5.588-5.625 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3% κατά τη διάρκεια των συναλλαγών.

Η έντονη άνοδος αντανακλά την αυξημένη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια επενδύσεων, σε ένα περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής έντασης (ιδιαίτερα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν), αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία και μεταβλητότητας στις χρηματιστηριακές αγορές. Οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στον χρυσό, ενώ η αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου καθιστά το μέταλλο πιο προσιτό για αγοραστές με άλλα νομίσματα.

Παράλληλα, ενισχύεται η ανησυχία για τις νομισματικές πολιτικές των κεντρικών τραπεζών, τις δημοσιονομικές ισορροπίες και τις γεωπολιτικές εξελίξεις παγκοσμίως. Το ράλι συμπαρασύρει και άλλα πολύτιμα μέταλλα, όπως το ασήμι, το οποίο κινείται επίσης σε υψηλά επίπεδα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι, εφόσον η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, ο χρυσός θα συνεχίσει να προσελκύει ισχυρό ενδιαφέρον ως διαχρονικό safe-haven asset, με ορισμένους θεσμικούς να προβλέπουν περαιτέρω άνοδο προς τα 5.600-6.000 δολάρια εντός του 2026.

