Ατελείωτο προσκύνημα στον Πρωτόκλητο: Χιλιάδες πιστοί στην Πάτρα για τον Απόστολο Ανδρέα ΦΩΤΟ

Χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό του Πρωτοκλήτου στην Πάτρα για τον εορτασμό του Αποστόλου Ανδρέα, με ένα αδιάκοπο προσκύνημα που συνεχίστηκε έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Η συμμετοχή κλήρου και λαού χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών.

Ατελείωτο προσκύνημα στον Πρωτόκλητο: Χιλιάδες πιστοί στην Πάτρα για τον Απόστολο Ανδρέα ΦΩΤΟ
01 Δεκ. 2025 11:08
Pelop News

Χιλιάδες προσκυνητές συνέρευσαν στον Ιερό Ναό του Πρωτοκλήτου στην Πάτρα τις ημέρες του εορτασμού του Αποστόλου Ανδρέα, σε μία από τις μαζικότερες συμμετοχές που θυμούνται τα τελευταία χρόνια κλήρος και πιστοί.
Η πιο συγκινητική εικόνα καταγράφηκε κατά την αγρυπνία της παραμονής, όπου πλήθος κόσμου παρέμεινε εντός και εκτός του ναού παρά το νυχτερινό ψύχος, σχηματίζοντας ένα ατελείωτο ποτάμι προσκυνητών.

Αντίστοιχη εικόνα επικράτησε και μετά τη Λιτανεία, καθώς μέχρι τα μεσάνυχτα της κυριώνυμης ημέρας, οι ουρές συνέχιζαν να γεμίζουν τον χώρο γύρω από τον Πρωτόκλητο. Ο μεθέορτος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση τελέστηκαν επίσης με το ναό γεμάτο εντός και εκτός από κόσμο.

Ατελείωτο προσκύνημα στον Πρωτόκλητο: Χιλιάδες πιστοί στην Πάτρα για τον Απόστολο Ανδρέα ΦΩΤΟ Ατελείωτο προσκύνημα στον Πρωτόκλητο: Χιλιάδες πιστοί στην Πάτρα για τον Απόστολο Ανδρέα ΦΩΤΟ Ατελείωτο προσκύνημα στον Πρωτόκλητο: Χιλιάδες πιστοί στην Πάτρα για τον Απόστολο Ανδρέα ΦΩΤΟ

Την αγρυπνία τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, συλλειτουργούντων ιερέων και διακόνων της Μητρόπολης Πατρών, σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης. Τους ύμνους απέδωσε ο Βυζαντινός Χορός «Θεόδωρος ο Φωκαεύς», υπό τη διεύθυνση του κ. Χαράλαμπου Θεοτοκάτου.

Στο τέλος της ακολουθίας, ο Επίσκοπος κ. Χρύσανθος απηύθυνε εγκάρδιο λόγο στους πιστούς, δίνοντας τις ευχές του.

Ατελείωτο προσκύνημα στον Πρωτόκλητο: Χιλιάδες πιστοί στην Πάτρα για τον Απόστολο Ανδρέα ΦΩΤΟ Ατελείωτο προσκύνημα στον Πρωτόκλητο: Χιλιάδες πιστοί στην Πάτρα για τον Απόστολο Ανδρέα ΦΩΤΟ Ατελείωτο προσκύνημα στον Πρωτόκλητο: Χιλιάδες πιστοί στην Πάτρα για τον Απόστολο Ανδρέα ΦΩΤΟ

Στον μεθέορτο Εσπερινό και την Παράκληση της ίδιας ημέρας, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος. Στην ομιλία του υπογράμμισε: «Αυτό είναι το μεγαλείο του Ορθοδόξου Λαού της Ελλάδος. Αυτή είναι η Εκκλησία του Εσταυρωμένου και Αναστάντος Κυρίου μας. Αυτή είναι η πόλη των Πατρών, την οποία με τη διδασκαλία και το Μαρτύριό του αναγέννησε, φώτισε και αγίασε ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας, χαρίζοντάς της τον επίζηλο τίτλο “Αποστολική”».

Ο Μητροπολίτης επαίνεσε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τη νεολαία, δίνοντας ευχές και ευλογίες δια πρεσβειών του πολιούχου της πόλης.

Ατελείωτο προσκύνημα στον Πρωτόκλητο: Χιλιάδες πιστοί στην Πάτρα για τον Απόστολο Ανδρέα ΦΩΤΟ Ατελείωτο προσκύνημα στον Πρωτόκλητο: Χιλιάδες πιστοί στην Πάτρα για τον Απόστολο Ανδρέα ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:19 Επιστροφή ενοικίου: Χωρίς πρόστιμο οι τροποιητικές, τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες
12:19 Εξαιρετικά ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα: Ρεκόρ Νοεμβρίου από την κακοκαιρία “Adel” – Πάνω από 1.000 χιλιοστά σε σημεία της Ηπείρου
12:12 Σπάνια σύμπλευση: Θετικά σχόλια Παππά για Άδωνι Γεωργιάδη και η ανταπόδοση του υπουργού Υγείας
12:11 Στα άκρα οι κινητοποιήσεις: Αγρότες έσπασαν τον φραγμό της ΕΛΑΣ και έφτασαν στα διόδια των Μαλγάρων – Εκλεισαν την Εθνική Οδό
12:09 Δοκιμές και εμπειρίες για τους «μικρούς» της Ακαδημίας των Σπορ
12:06 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Γιώργος «Φραπές» Ξυλούρης σπάει τη σιωπή του – «Θα πάω με ντοσιέ και θα μιλήσω για όλους» ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Παπαναγιωτάκης-Μεταξάς για τον Δικηγορικό Σύλλογο Πάτρας: Μάχη για δύο την ερχόμενη Κυριακή
11:55 Βραζιλία: Σοκ, λιοντάρι κατασπάραξε 19χρονο!
11:52 Προσωπικός Αριθμός: Υποχρεωτικός για όλους – Πώς λειτουργεί, πού εμφανίζεται και ποιοι εξαιρούνται
11:50 Δαρείος: «Εμείς το κάναμε εύκολο, μπράβο στους παίκτες μου»
11:45 Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη Κυκλοφορίας, δείτε την διαδικασία και τα πρόστιμα
11:42 Θεσσαλονίκη: Φραγμός της ΕΛΑΣ στα Μάλγαρα – Αγρότες επιχειρούν κάθοδο στην Εθνική Οδό με τρακτέρ ΒΙΝΤΕΟ
11:37 Συλλυπητήριο μήνυμα της Νέας Αριστεράς Αχαΐας για τον δημοσιογράφο Δημήτρη Χωρίτο
11:35 Μώραλης: «Υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και συσσωρευμένα προβλήματα πιέζουν τους δήμους – Πλήρες το εορταστικό πρόγραμμα στον Πειραιά»
11:31 Η Αφροδίτη Μπιτσάκου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου!
11:28 Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άρη Χατζηστεφάνου στην Πάτρα: Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή
11:28 Ρεύμα: Εντός Δεκεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τα «κόκκινα» τιμολόγια
11:25 Δείτε ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έχασε 23 κιλά
11:23 Τσιάρας: «Δύσκολη χρονιά για τον αγροτικό κόσμο – Η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή»
11:20 Χρηματιστήριο: Με ήπιες απώλειες ξεκινά ο Δεκέμβριος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ