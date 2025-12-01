Ατελείωτο προσκύνημα στον Πρωτόκλητο: Χιλιάδες πιστοί στην Πάτρα για τον Απόστολο Ανδρέα ΦΩΤΟ

Χιλιάδες προσκυνητές συνέρευσαν στον Ιερό Ναό του Πρωτοκλήτου στην Πάτρα τις ημέρες του εορτασμού του Αποστόλου Ανδρέα, σε μία από τις μαζικότερες συμμετοχές που θυμούνται τα τελευταία χρόνια κλήρος και πιστοί.

Η πιο συγκινητική εικόνα καταγράφηκε κατά την αγρυπνία της παραμονής, όπου πλήθος κόσμου παρέμεινε εντός και εκτός του ναού παρά το νυχτερινό ψύχος, σχηματίζοντας ένα ατελείωτο ποτάμι προσκυνητών.

Αντίστοιχη εικόνα επικράτησε και μετά τη Λιτανεία, καθώς μέχρι τα μεσάνυχτα της κυριώνυμης ημέρας, οι ουρές συνέχιζαν να γεμίζουν τον χώρο γύρω από τον Πρωτόκλητο. Ο μεθέορτος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση τελέστηκαν επίσης με το ναό γεμάτο εντός και εκτός από κόσμο.

Την αγρυπνία τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, συλλειτουργούντων ιερέων και διακόνων της Μητρόπολης Πατρών, σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης. Τους ύμνους απέδωσε ο Βυζαντινός Χορός «Θεόδωρος ο Φωκαεύς», υπό τη διεύθυνση του κ. Χαράλαμπου Θεοτοκάτου.

Στο τέλος της ακολουθίας, ο Επίσκοπος κ. Χρύσανθος απηύθυνε εγκάρδιο λόγο στους πιστούς, δίνοντας τις ευχές του.

Στον μεθέορτο Εσπερινό και την Παράκληση της ίδιας ημέρας, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος. Στην ομιλία του υπογράμμισε: «Αυτό είναι το μεγαλείο του Ορθοδόξου Λαού της Ελλάδος. Αυτή είναι η Εκκλησία του Εσταυρωμένου και Αναστάντος Κυρίου μας. Αυτή είναι η πόλη των Πατρών, την οποία με τη διδασκαλία και το Μαρτύριό του αναγέννησε, φώτισε και αγίασε ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας, χαρίζοντάς της τον επίζηλο τίτλο “Αποστολική”».

Ο Μητροπολίτης επαίνεσε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τη νεολαία, δίνοντας ευχές και ευλογίες δια πρεσβειών του πολιούχου της πόλης.

