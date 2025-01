Αθικτη η έπαυλη του Τομ Χάνκς στο Λος Αντζελες ενώ γύρω σπίτια «καπνίζουν» ΦΩΤΟ

Τυχερός στάθηκε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τομ Χανκς και η ελληνίδα σύζυγός του σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον. Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε η NY Post, το τεράστιο λευκό μέγαρό του στο Λος Άντζελες παρέμεινε άθικτο από την πύρινη λαίλαπα, ενώ γύρω σπίτια διακρίνονται να «καπνίζουν».

«Το ότι το σπίτι του σταρ έχει μέχρι στιγμής επιβιώσει από την πυρκαγιά του Παλισέιντς (πλούσιο προάστιο του Λος Άντζελες) είναι κάτι σαν θαύμα, δεδομένου ότι ολόκληροι δρόμοι ισοπεδώθηκαν από τη φωτιά» σχολιάζει η NY Post.

Την Τρίτη, ο 34χρονος γιος του ηθοποιού, Τσετ Χανκς, μοιράστηκε τη θλίψη του για τη μαζική καταστροφή.

«Η γειτονιά στην οποία μεγάλωσα καίγεται ολοσχερώς», έγραψε ο Τσετ στην ιστορία του στο Instagram.

«Προσευχηθείτε για το Παλισέιντς», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, από τη μεγάλη πυρκαγιά διασώθηκε και το σπίτι του σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ και φίλου του Χανκς.

