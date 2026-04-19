Αθηνόδωρος: Εντυπωσιακή η παρουσία στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα Κ18

Ο Αθηνόδωρος Αιγίου πέτυχε μετάλλια και ρεκόρ στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Κ18 στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

19 Απρ. 2026 12:12
Pelop News

Οι αθλητές και οι αθλήτριες του Αθηνόδωρου πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Κ18, σημειώνοντας πολλά προσωπικά ρεκόρ, σημαντικές θέσεις και δυναμική παρουσία σε όλα τα αγωνίσματα.
Αναλυτικά τα μετάλλια του συλλόγου:

🥇 Χρυσό Μετάλλιο
▪️Αγάπη Σκαπετοράχη – 2000μ ΦΕ – 8:19.02 PB
🥈 Ασημένια Μετάλλια
▪️Αναστασία Ξενόφου – Δισκοβολία – 25.18 μ.
▪️Ραφαηλία Καραγκούνια – 400μ – 1:01.69 PB
▪️Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης – Δισκοβολία – 33.33 PB
▪️Γυναικεία Σκυταλοδρομία 4×400μ – 4:36.17 PB
(Σκαπετοράχη – Κιτσάτη – Καραγκούνια – Φλωράκη)
🥉 Χάλκινα Μετάλλια
▪️Αναστασία Ξενόφου – Ακοντισμός – 33.63 PB
▪️Βασίλειος Θεοφυλακτόπουλος – Σφαιροβολία – 10.51 PB
▪️Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος – Δισκοβολία – 29.45 PB
Τα ρεκόρ στου συλλόγου:

🏅 Αναστασία Ξενόφου – Ακοντισμός 33.63 μ.
Η επίδοση αποτελεί:
Ρεκόρ Συλλόγου Κ18
Ρεκόρ Συλλόγου Κ16
🏅 Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης – Δισκοβολία 33.33 μ.
Η επίδοση αποτελεί:
Ρεκόρ Συλλόγου Κ18
🏅 Αναστασία Ξενόφου – Δισκοβολία 25.18 μ.
Η επίδοση αποτελεί:
Ρεκόρ Συλλόγου Κ16
🟩 Αναλυτικά οι συμμετοχές:

▪️Αγάπη Σκαπετοράχη (2010)
🥇 2000μ ΦΕ – 8:19.02 PB
🥈 4×400μ – 4:36.17 PB
▪️Αδαμαντία Μπατάλη (2012)
100μ – 14.33 PB
4×100μ – 58.08 PB
▪️Αναστασία Ξενόφου (2011)
🥈 Δισκοβολία – 25.18 PB (Ρεκόρ Συλλόγου Κ16)
🥉 Ακοντισμός – 33.63 PB (Ρεκόρ Συλλόγου Κ18 & Κ16)
▪️Ανδριάνα Παλαιολογοπούλου (2010)
100μ – 13.72 PB
200μ – 27.85 PB
▪️Δέσποινα Καβούρα (2011)
200μ – 30.33 PB
4×100μ – 58.08 PB
▪️Ίρις – Παναγιώτα Ευσταθιάδη (2012)
Ύψος – 1.38 SB (6η θέση)
4×100μ – 58.08 PB
▪️Λαμπρινή Γαρώνη (2009)
800μ – 3:15.56 SB
1500μ – 7:53.20 PB
▪️Μαρία Ιζαμπέλα Παππά (2012)
100μ – 14.99 PB
4×100μ – 58.08 PB
▪️Νεφέλη Κιτσάτη (2011)
800μ – 2:45.20 PB (8η θέση)
🥈 4×400μ – 4:36.17 PB
▪️Ραφαηλία Καραγκούνια (2011)
🥈 400μ – 1:01.69 PB
🥈 4×400μ – 4:36.17 PB
▪️Χρύσα Φλωράκη (2011)
200μ – 29.38 SB
🥈 4×400μ – 4:36.17 PB
▪️Βασίλειος Θεοφυλακτόπουλος (2011)
🥉 Σφαιροβολία – 10.51 PB
Δισκοβολία – 29.40 PB (4η θέση)
▪️Γεώργιος Αναστάσιος Μαρνέλης (2010)
800μ – 2:06.20 PB (4η θέση)
1500μ – 4:32.80 PB
▪️Διαμάντης Πέτρου (2011)
200μ – 25.81 PB
▪️Ευάγγελος Πλευρίτης (2010)
2000μ ΦΕ – 7:17.37 PB (4η θέση)
▪️Θωμάς Κουσουρής (2012)
200μ – 29.71w (PB)
▪️Ιωάννης Σωτηρόπουλος (2009)
200μ – 27.88 SB
▪️Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος (2010)
🥉 Δισκοβολία – 29.45 PB
Ακοντισμός – 29.65
▪️Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης (2011)
🥈 Δισκοβολία – 33.33 PB (Ρεκόρ Συλλόγου Κ18)
Ακοντισμός – 39.15 PB (5η θέση)
▪️Κωνσταντίνος – Παναγιώτης Βλάχος (2011)
200μ – 27.73w (PB)
▪️Σωτήριος Γιαννάδης (2012)
200μ – 27.36 PB
🟦 Σκυταλοδρομίες Συλλόγου (Γυναικών)
4×100μ – 58.08 PB
🥈 4×400μ – 4:36.17 PB

