Αθηνόδωρος: Μάζεψε 7 μετάλλια σε Διασυλλογικό στίβου Κ14 και Αναπτυξιακό Κ12

Ο Αθηνόδωρος Αιγίου ήταν σαρωτικός στα μετάλλια στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα Ατομικών Αγωνισμάτων Κ14 και στους Αναπτυξιακούς Αγώνες Κ12 του Ομίλου Αχαΐας.

Ο Αθηνόδωρος Αιγίου σε πλήρη σύνθεση στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
26 Οκτ. 2025 11:05
Pelop News

Η ομάδα του Αθηνόδωρου θριάμβευσε στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα Ατομικών Αγωνισμάτων Κ14 και στους Αναπτυξιακούς Αγώνες Κ12 του Ομίλου Αχαΐας. Οι αγώνες διεξήχθησαν χθες στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, εκεί όπου οι αθλητές μας πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις, πετυχαίνοντας σχεδόν όλοι ατομικά ρεκόρ (PB).
Συνολικά, οι αθλητές του Αθηνόδωρου κατέκτησαν 7 μετάλλια: 🥇 4 Χρυσά – 🥈 2 Ασημένια – 🥉 1 Χάλκινο
Αναλυτικά αποτελέσματα:
🥇 Χρυσά Μετάλλια
• Ανδριάνα Μπούρη (2014) – Howler Throw Κ12: 35.00m (PB)
• Αντώνιος Μπατάλης (2015) – 600μ Κ12: 2:00.82 (PB)
• Σωτήριος Γιαννάδης (2012) – 150μ Κ14: 20.74 (PB)
• Σωτήριος Μιχαήλ Κοντός (2013) – 60μ Κ14: 8.64 (PB)
🥈 Ασημένια Μετάλλια
• Ζωή Ραμπαβίλα (2013) – Σφαιροβολία Κ14: 7.68m (PB)
• Χαρίκλεια Ζεντέφη (2013) – Howler Throw Κ14: 44.20m (PB)
🥉 Χάλκινο Μετάλλιο
• Ηλίας Ανδρέου (2015) – Howler Throw Κ12: 37.20m (PB)
🔷🔶 Άξιες αναφοράς επιδόσεις:
(Όλοι με ατομικό ρεκόρ PB, εκτός όπου σημειώνεται διαφορετικά)
• Μ. Ιζαμπέλα Πάππα (2012) – 150μ Κ14: 23.15
• Φ. Μαγαλιούλης (2015) – 50μ Κ12: 8.44
• Α. Ριζόπουλος (2015) – Howler Throw Κ12: 34.00
• Θ. Κουσούρης (2012) – 150μ Κ14: 22.21
• Γ. Μπέτσι (2015) – Howler Throw Κ12: 33.00
• Κ. Στεφανάτος (2013) – 800μ Κ14: 2:45.50
• Π. Μπαλτίμα (2013) – 60μ Κ14: 9.36
• Φ. Καραμάνου (2013) – 60μ Εμπ. Κ14: 12.76
• Α. Μπίκου (2013) – Σφαιροβολία Κ14: 5.04
• Θ. Τσιοφύλα (2013) – 800μ Κ14: 2:52.09
• Μ. Φάκου (2013) – 60μ Εμπ. Κ14: 14.54
• Σ. Ευσταθιάδης (2016) – 600μ Κ12: 2:21.43
• Γ. Χριστόπουλος (2015) – 600μ Κ12: 2:34.66
• Ε. Ροδοπούλου (2013) – 60μ Εμπ. Κ14: 15.63
• Μ. Βαγενά (2013) – 60μ Κ14: 9.62
• Α.Μ. Ραμπαβίλα (2013) – 60μ Κ14: 9.68
• Θ. Κωστοπούλου (2014) – 600μ Κ12: 2:21.26
• Ι. Κασσέρης (2013) – 60μ Κ14: 10.42
• Φ. Κουσούρης (2014) – 50μ Κ12: 9.23
• Α. Κακαβάνη (2016) – Άλμα σε Μήκος Κ12: 2.14
• Ν. Βαγενάς (2015) – 50μ Κ12: 9.51
• Ε.Α. Μαυρογιάννη (2012) – 60μ Κ14: 11.59 (SB)
