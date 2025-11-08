Αθηνόδωρος: Πρωτιά Γεωργίου στα 5χλμ. του Αυθεντικού Μαραθωνίου

Τεράστιος αθλητής ο Ανδρέας Γεωργίου!

Τερμάρισε πρώτος στον παράλληλο αγώνα των 5χλμ. στα πλαίσια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με νέο ρεκόρ διαδρομής (14,23).

Συγχαρητήρια στον αθλητή του Αθηνόδωρου και όλους όσους τον στηρίζουν.

Συγχαρητήρια και σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριές της Αιγιώτικης ομάδας που μετείχαν σήμερα και όλους που θα αγωνιστούν αύριο στον Μαραθώνιο και τα 10 χλμ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



