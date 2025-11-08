Αθηνόδωρος: Πρωτιά Γεωργίου στα 5χλμ. του Αυθεντικού Μαραθωνίου

Ο Αθηνόδωρος πανηγυρίζει την πρωτιά στον αγώνα 5χλμ. στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Αθηνόδωρος: Πρωτιά Γεωργίου στα 5χλμ. του Αυθεντικού Μαραθωνίου Ο Αθηνόδωρος σε πλήρη σύνθεση στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
08 Νοέ. 2025 21:54
Pelop News

Τεράστιος αθλητής ο Ανδρέας Γεωργίου!

Τερμάρισε πρώτος στον παράλληλο αγώνα των 5χλμ. στα πλαίσια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με νέο ρεκόρ διαδρομής (14,23).

Συγχαρητήρια στον αθλητή του Αθηνόδωρου και όλους όσους τον στηρίζουν.

Συγχαρητήρια και σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριές της Αιγιώτικης ομάδας που μετείχαν σήμερα και όλους που θα αγωνιστούν αύριο στον Μαραθώνιο και τα 10 χλμ.
