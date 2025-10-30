Αθηνόδωρος: Στις 18 Ιανουαρίου ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιαλείας που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στο Αίγιο. Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου ή νωρίτερα αν ξεπεραστεί το ανώτατο όριο συμμετοχών.

Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας, τη συνέλευση που καθόρισε την έναρξη και την επιτυχή έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Ο Αθλητικός Σύλλογος Αιγίου Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς και ο Δήμος Αιγιαλείας, προετοιμάζονται να φιλοξενήσουν αθλητές απ΄ όλη την Ελλάδα, στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιαλείας, καθώς και στους παράλληλους αγώνες 5 και 1,5 χιλιομέτρων, στη γη της ελιάς και του αμπελιού.

Οπως λένε οι άνθρωποι του Αθηνόδωρου: «Ετοιμαστείτε για μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια, παράδοση και θέα στο γαλάζιο του Κορινθιακού!».

