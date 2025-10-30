Αθηνόδωρος: Στις 18 Ιανουαρίου ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας
Ο Αθηνόδωρος προσκαλεί τους φίλους του δρομικού κινήματος να δώσουν «παρών» στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου.
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιαλείας που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στο Αίγιο. Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου ή νωρίτερα αν ξεπεραστεί το ανώτατο όριο συμμετοχών.
Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας, τη συνέλευση που καθόρισε την έναρξη και την επιτυχή έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Ο Αθλητικός Σύλλογος Αιγίου Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς και ο Δήμος Αιγιαλείας, προετοιμάζονται να φιλοξενήσουν αθλητές απ΄ όλη την Ελλάδα, στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιαλείας, καθώς και στους παράλληλους αγώνες 5 και 1,5 χιλιομέτρων, στη γη της ελιάς και του αμπελιού.
Οπως λένε οι άνθρωποι του Αθηνόδωρου: «Ετοιμαστείτε για μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια, παράδοση και θέα στο γαλάζιο του Κορινθιακού!».
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News