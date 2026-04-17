Αθηνοδώρος: Τριπλή γιορτή στίβου το Σάββατο στο Αίγιο

Το Αίγιο φιλοξενεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 10.000μ. και ο Αθηνόδωρος ετοιμάζει στιβική γιορτή στις 25 Απριλίου.

17 Απρ. 2026 18:23
Ο σύλλογος «Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς» ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου πρωταθλήματος 10.000μ. Ανδρών-Γυναικών και Κ23, το Σάββατο 25 Απριλίου στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Η εμπιστοσύνη του ΣΕΓΑΣ προς την πόλη του Αιγίου και τον τοπικό σύλλογο, καθώς και η άριστη συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, επιβεβαιώνονται με τη συνέχιση αυτής της κορυφαίας διοργάνωσης στον τόπο μας. Το φετινό πρωτάθλημα αναμένεται να προσελκύσει αθλητές και αθλήτριες υψηλού επιπέδου από όλη την Ελλάδα, προσφέροντας στο φίλαθλο κοινό μοναδικές στιγμές έντασης και αγωνιστικής ποιότητας. Παράλληλα, θα διεξαχθούν οι καθιερωμένοι αγώνες στίβου «Χρήστος Λαϊνάς» για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων της Αιγιάλειας — μια διοργάνωση-θεσμός που προάγει την αθλητική παιδεία και τη συμμετοχή της νεολαίας στον στίβο.
Νέα διοργάνωση για το 2026
Το “Aigio 10.000m – Elite & Open Festival” κάνει την πρώτη του εμφάνιση!
Ένας νέος αγώνας 10.000μ. ανοιχτός σε αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τα όρια συμμετοχής, με στόχο δυνατές επιδόσεις, υψηλό επίπεδο συναγωνισμού και συμμετοχές από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, ενώ καλούνται όλοι οι δημότες να στηρίξουν με την παρουσία τους τις προσπάθειες των αθλητών και των μικρών μαθητών.
Ο «Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς», σε συνεργασία με τον Δήμο Αιγιαλείας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα δράσεις που προβάλλουν την πόλη του Αιγίου και ενισχύουν την εξωστρέφειά της».

