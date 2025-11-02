Αθλητικές μεταδόσεις: Με Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Παναιτωλικός κλείνει το πρόγραμμα της Super League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή για την 5η αγωνιστική της GBL.

02 Νοέ. 2025 11:18
Στις αθλητικές μεταδόσεις πρωταγωνιστεί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό και αυτό της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό για τη Super League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή για την 5η αγωνιστική της GBL.

Οι αθλητικές μεταδόσεις
09:30 Novasports Start WTA 250 Τζιουτζιάνγκ, Τελικός

10:00 Novasports 5HD WTA 250 Χονγκ Κονγκ

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Ηρακλής GBL

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Σαραγόσα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ Παρίσι

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Βερόνα – Ίντερ Serie A

14:00 Novasports 5HD WTA Finals

14:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής Super League 2

14:30 Novasports 4HD WTA 250 Τσενάι

14:30 Novasports 3HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Θέλτα La Liga

16:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Νιούκαστλ Premier League

16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τορίνο – Πίζα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – ΓιανίκΣίνερΠαρίσι

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Ρέιντζερς Premier Sports Cup

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Λέτσε Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Μαρούσι GBL

16:30 Novasports Prime Κολωνία – Αμβούργο Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερσίν – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

17:15 Novasports 1HD Αλαβές – Εσπανιόλ La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός Super League

17:45 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie

18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 32

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΝΟ Γλυφάδας – Άλιμος Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών

18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ Premier League

18:30 Novasports Start Βόλφσμπουργκ – Χόφενχαϊμ Bundesliga

18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρέτζιο Εμίλια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΕΛ Λεμεσού Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Μπολόνια Serie A

19:30 Novasports Prime Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ Super League

19:30 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Έλτσε La Liga

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπασκόνια – Τενερίφη ACB Liga Endesa

20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

21:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 32

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Παναιτωλικός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Ρόμα Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Μαγιόρκα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Μπράγκα Liga Portugal
