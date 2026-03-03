Ατρόμητος Πατρών: «Ευχαριστώ» στην Αστυνομία

Οι άνθρωποι του Ατρομήτου ευχαρίστησαν την Αστυνομία για τον ρόλο που έπαιξε στο ντέρμπι με την Αχαϊκή

Ατρόμητος Πατρών: «Ευχαριστώ» στην Αστυνομία
03 Μαρ. 2026 11:54
Pelop News

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του Ατρομήτου Πατρών ευχαρίστησε την Αστυνομία για την συνδρομή της στο παιχνίδι με την Αχαϊκή. Συνοπτικά:

«Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, τον ταξίαρχο κ Μπούμη Ιωάννη, το Γ’ Αστυνομικό τμήμα κ τον διοικητή του τμήματος κ. Μειντανη την Άμεση Δράση για τον συντονισμό των δυνάμεων, τις ομάδες τάξης,  ΟΠΚΕ και την ομάδα Δίας.

Η ελληνική Αστυνομία με τον επαγγελματισμό της και την διακριτικότητα που είχε στον αγώνα όπου παρακολούθησαν τον αγώνα πάνω από 1.000 θεατές, το μόνο που μπορούμε να πούμε σε όλους τους άντρες και γυναίκες της ελληνικής Αστυνομίας ένα μεγάλο ευχαριστώ και επίσης ένα μεγάλο συγνώμη που σας φέραμε σε έναν αγώνα τοπικού Α κατηγορίας».

