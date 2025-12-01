Αττική: Δέκα νεκροί και πάνω από 600 τραυματίες στην άσφαλτο στην Αττική τον Νοέμβριο

Αττική: Δέκα νεκροί και πάνω από 600 τραυματίες στην άσφαλτο στην Αττική τον Νοέμβριο
01 Δεκ. 2025 22:55
Pelop News

Δυστυχώς δέκα συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους και 610 τραυματίστηκαν (11 σοβαρά, 599 ελαφρά) σε 530 τροχαία ατυχήματα, που σημειώθηκαν τον Νοέμβριο, στην Αττική.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαία Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 35.627 παραβάσεις από τις οποίες 218 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

• 1.188 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 46 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

• 2.609 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

• 303 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 603 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

• 1.391 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 1.814 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

• 41 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

