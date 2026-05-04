Αττική: Έκρυβαν κοκαΐνη σε ειδική κρύπτη αυτοκινήτου – Τρεις συλλήψεις

04 Μάι. 2026 16:52
Pelop News

Στη σύλληψη τριών ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αρχές σε περιοχές της Αττική, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία.

Οι δράστες, ηλικίας 52, 38 και 67 ετών, είχαν αναπτύξει οργανωμένη δράση, χρησιμοποιώντας ακόμη και ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο ταμπλό αυτοκινήτου, όπου απέκρυπταν ποσότητες ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνηση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία προχώρησε σε στοχευμένες ενέργειες, εξακριβώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων, καταφέρνοντας να πιστοποιήσει τη δράση τους.

Η αρχή έγινε το Σάββατο 2 Μαΐου, όταν συνελήφθη ο 38χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 33 αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 15 γραμμαρίων. Όπως προέκυψε, τις είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 52χρονο.

Ακολούθησε η σύλληψη του 52χρονου, στο όχημα του οποίου εντοπίστηκαν 61 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 119,5 γραμμαρίων, καθώς και μία αεροστεγής συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1.110 γραμμαρίων, τα οποία προορίζονταν για διακίνηση για λογαριασμό του 67χρονου.

Το ίδιο βράδυ, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία, συνελήφθη και ο 67χρονος, ο οποίος κατείχε 11 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 14.210 γραμμαρίων.

Συνολικά, από τις έρευνες σε οχήματα και κατοικία κατασχέθηκαν:

  • 15 κιλά και 320 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
  • 134,5 γραμμάρια κοκαΐνης
  • 20.870 ευρώ και 165 δολάρια ΗΠΑ
  • 7 κινητά τηλέφωνα
  • 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
  • συσκευή ζύγισης και σφράγισης κενού
  • 2 επιβατικά αυτοκίνητα

Σύμφωνα με την αστυνομία, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 77.500 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα, ενώ σε έναν από αυτούς είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου και θα αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

