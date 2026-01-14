Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλλήνη, μέχρι πότε θα ισχύουν

14 Ιαν. 2026 15:16
Pelop News

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό, στην περιοχή της Παλλήνης, λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα της Αττικής Οδού μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 13.850 και 11.950, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν από τις 14 Ιανουαρίου 2026 έως και τις 27 Φεβρουαρίου 2026, σε 24ωρη βάση, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες, εντός των ορίων του Δήμου Παλλήνης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις:

Κατά την Α΄ φάση, προβλέπεται αποκλεισμός της αριστερής και τμήματος της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται μέσω τμήματος της μεσαίας και της δεξιάς λωρίδας, με ταυτόχρονη χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Στη Β΄ φάση των εργασιών, θα αποκλειστεί η δεξιά και τμήμα της μεσαίας λωρίδας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της αριστερής και μέρους της μεσαίας λωρίδας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και καθυστερήσεις.

