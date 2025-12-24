Αττική: Τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Αλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τις αργίες 25-26 Δεκεμβρίου 2025 και 1-6 Ιανουαρίου 2026.

Αττική: Τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
24 Δεκ. 2025 8:23
Pelop News

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας θα ισχύσουν κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ).

Συγκεκριμένα, στις αργίες της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου 2025, Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου 2025, Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026 και Τρίτης 6 Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και επίσημων αργιών για:

  • τα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας,
  • τα τρόλεϊ.

Για την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 (παραμονές Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων) θα ισχύσει έκτακτο πρόγραμμα δρομολογίων στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και στα τρόλεϊ.

Όσον αφορά τα μέσα σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2 και 3, καθώς και Τραμ), οι συχνότητες δρομολογίων κατά τις ημέρες των εορτών θα ανακοινωθούν αναλυτικά από τον ΟΑΣΑ. Οι επιβάτες μπορούν να ενημερωθούν για τις ακριβείς ώρες και συχνότητες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού.

Ο ΟΑΣΑ συνιστά στους επιβάτες να ελέγχουν έγκαιρα τις ανακοινώσεις και τις εφαρμογές ενημέρωσης (όπως η εφαρμογή OASA Telematics ή η ιστοσελίδα www.oasa.gr), καθώς ενδέχεται μικρές προσαρμογές ανάλογα με την κίνηση και τις συνθήκες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:00 Αλιμος: ΙΧ προσέκρουσε σε κατάστημα, τραυματίστηκε γυναίκα
8:55 Ιλίσια: Αγωνία για 44χρονο συντηρητή ασανσέρ, κρίσιμη η κατάστασή του
8:43 Πάτρα: Το σημερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων
8:37 Σλοβακία: Τρεις νεκροί από κατάρρευση οροφής σε βιομηχανική εγκατάσταση
8:31 Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ
8:29 Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό: Ξεπέρασε τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά
8:23 Αττική: Τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
8:12 Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ
8:03 Οχήματα – Τέλη κυκλοφορίας 2026: Η απόφαση για παράταση
8:00 Αγρότες: Χριστουγεννιάτικη «Οδύσσεια» για τους εκδρομείς – Πού υπάρχουν μπλόκα, κλειστή η Περιμετρική Πατρών
7:52 Εντολή εκκένωσης στο Λος Αντζελες, σε κατάσταση συναγερμού για πλημμύρες
7:44 Καιρός με καταιγίδες η Παραμονή Χριστουγέννων, που θα εκδηλωθούν, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:35 Εορτολόγιο – Από τα κλασικά στα σπάνια: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;
7:30 Μπορούμε να πετύχουμε
7:24 Συγκίνηση στο τηλεοπτική συνάντηση «Στο Παρά Πέντε»
7:12 ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από τη στιγμή συντριβής αεροσκάφους, νεκρός ο Αρχηγός ΓΕΣ του Λιβάνου
23:57 Η τροφή πραγματικό φάρμακο που προστατεύει και αναγεννά το ήπαρ
23:39 Ο Παυλίδης ισοφάρισε το ρεκόρ του θρυλικού Εουσέμπιο!
23:21 Γιατί το χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας παχαίνει όσο κανένα άλλο!
23:00 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ