Αττική: Τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας θα ισχύσουν κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ).

Συγκεκριμένα, στις αργίες της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου 2025, Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου 2025, Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026 και Τρίτης 6 Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και επίσημων αργιών για:

τα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας,

τα τρόλεϊ.

Για την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 (παραμονές Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων) θα ισχύσει έκτακτο πρόγραμμα δρομολογίων στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και στα τρόλεϊ.

Όσον αφορά τα μέσα σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2 και 3, καθώς και Τραμ), οι συχνότητες δρομολογίων κατά τις ημέρες των εορτών θα ανακοινωθούν αναλυτικά από τον ΟΑΣΑ. Οι επιβάτες μπορούν να ενημερωθούν για τις ακριβείς ώρες και συχνότητες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού.

Ο ΟΑΣΑ συνιστά στους επιβάτες να ελέγχουν έγκαιρα τις ανακοινώσεις και τις εφαρμογές ενημέρωσης (όπως η εφαρμογή OASA Telematics ή η ιστοσελίδα www.oasa.gr), καθώς ενδέχεται μικρές προσαρμογές ανάλογα με την κίνηση και τις συνθήκες.

