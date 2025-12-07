Αυγή: Παραιτήθηκε ο διευθυντής της για το πρωτοσέλιδο!

Ο Σπύρος Σουρμελίδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της εφημερίδας Αυγή, η οποία έγινε αποδεκτή.

Αφορμή στάθηκε το σημερινό κυριακάτικο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις και θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο.

Το πρωτοσέλιδο της «Αυγής» τοποθετεί αντιπαραθετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ τον πρώην Πρωθυπουργό, εξέλιξη που δεν υπήρχε στις επίσημες τοποθετήσεις του Σωκράτη Φάμελλου μέχρι την στιγμή του εξώστη.

Στο πρωτοσέλιδο που ξεχωρίζει ο τίτλος: «ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας βίοι παράλληλοι» αναφέρεται επίσης πως υπάρχει «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο-Χαρίτση» και «Κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ».

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα αναφέρεται πως «η παρουσίαση της «Ιθάκης» είναι προάγγελος κόμματος». Υπάρχει επίσης το σχόλιο πως: «Το πολιτικό τοπίο αλλάζει και κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει ή ότι θα αποφύγει τις αλλαγές των καιρών. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την ξεκάθαρη επιλογή για την αποκλειστικά δική του πορεία, χωρίς να συναποφασίζει με άλλους».