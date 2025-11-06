«Αυνανιστής» φώναζαν στην Λατινοπούλου σε τηλεοπτική της εμφάνιση, πώς αντέδρασε

Ένα απρόοπτο περιστατικό διέκοψε τη ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο One Channel, όταν φωνές από το βάθος του πλατό ακούστηκαν να την αποκαλούν «αυνανιστή». Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, που ανέλυε τις πολιτικές θέσεις του κόμματός της, εμφανίστηκε να παγώνει στιγμιαία, διατηρώντας ωστόσο την ψυχραιμία της.

Ο παρουσιαστής Σταμάτης Ζαχαρός ρώτησε αμέσως «Τι έγινε;», με την κ. Λατινοπούλου να απαντά: «Προφανώς κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω. Ενδεχομένως…». Η συνέντευξη συνεχίστηκε κανονικά, με την πολιτικό να εστιάζει στις προτάσεις του κόμματός της, χωρίς περαιτέρω σχόλια για το περιστατικό.

