«Αυνανιστής» φώναζαν στην Λατινοπούλου σε τηλεοπτική της εμφάνιση, πώς αντέδρασε

Η αντίδρασή της προέδρου της Φωνής Λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου

«Αυνανιστής» φώναζαν στην Λατινοπούλου σε τηλεοπτική της εμφάνιση, πώς αντέδρασε
06 Νοέ. 2025 22:43
Pelop News

Ένα απρόοπτο  περιστατικό διέκοψε τη ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο One Channel, όταν φωνές από το βάθος του πλατό ακούστηκαν να την αποκαλούν «αυνανιστή». Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, που ανέλυε τις πολιτικές θέσεις του κόμματός της, εμφανίστηκε να παγώνει στιγμιαία, διατηρώντας ωστόσο την ψυχραιμία της.

Ο παρουσιαστής Σταμάτης Ζαχαρός ρώτησε αμέσως «Τι έγινε;», με την κ. Λατινοπούλου να απαντά: «Προφανώς κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω. Ενδεχομένως…». Η συνέντευξη συνεχίστηκε κανονικά, με την πολιτικό να εστιάζει στις προτάσεις του κόμματός της, χωρίς περαιτέρω σχόλια για το περιστατικό.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Newsbeast.gr (@newsbeast.gr)
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Παύλιανη: Ένας φθινοπωρινός παράδεισος στις πλαγιές της Οίτης
23:43 Eurovision 2026: Ποια θα είναι η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Βιέννη
23:29 Σοβαρό εργατικό ατύχημα στα Κουνελαίικα Αχαΐας: Ηλεκτροπληξία εργάτη σε σιδηροκατασκευή
23:15 Οι αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τις δράσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος
23:03 Παπασταύρου: Πρώτη γεώτρηση υδρογονανθράκων το 2027
22:51 Σαρκοζί: Χιλιάδες γράμματα και δώρα από θαυμαστές του στη φυλακή, η ανάρτησή του
22:43 «Αυνανιστής» φώναζαν στην Λατινοπούλου σε τηλεοπτική της εμφάνιση, πώς αντέδρασε
22:32 Απρόοπτο στην συνέντευξη Τραμπ: Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ γραφείο ΒΙΝΤΕΟ
22:23 Κεραμέως: Το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης, 50.000 νέες θέσεις για μακροχρόνια ανεργους
22:15 Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ: Το σχήμα 3+1 κλειδί για ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο
22:07 Ταυτοποιήθηκαν οι δύο οδηγοί που έτρεχαν με πάνω από 250 χλμ στην Αττική Οδό
21:52 Σκάνδαλο στην Ιταλία: Συλλήψεις για κακοποίηση αυτιστικών εφήβων σε Δομή
21:46 Συμφωνία Tραμπ με Novo Nordisk και Eli Lilly: Μείωση τιμών σε φάρμακα για παχυσαρκία και διαβήτη
21:33 Δούκας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ: «Δήμοι στα όρια επιβίωσης»
21:25 Αντιπαράθεση Μαρινάκη-Πελετίδη: Τι απαντά ο Δήμος για το ξήλωμα των πινακίδων των τραπεζών στην Πάτρα
21:12 Νέο περιστατικό με drone στον εναέριο χώρο της Σουηδίας: Διακοπή της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ
21:03 Τροχαίο ανύχημα στον κόμβο Μαλαμάτων Δωρίδας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο ο τραυματίας
20:53 Η πρώτη νίκη έφερε χαμόγελα στον Αίολο Αγυιάς – Δηλώσεις
20:47 Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική
20:38 Κρυμμένος θησαυρός σε κήπο στη Γαλλία: Βρήκε ράβδους χρυσού και νομίσματα ενώ έσκαβε για πισίνα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ