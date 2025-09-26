Αυνανιζόταν έξω από νηπιαγωγείο στη Νέα Φιλαδέλφεια

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ συνελήφθη ένας 36χρονος Παλαιστίνιος για γενετήσιες πράξεις απέναντι από παιδικό σταθμό, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όλα ξεκίνησαν μετά την καταγγελία μίας 34χρονης γυναίκας ότι είδε τον συγκεκριμένο άνδρα να αυτοϊκανοποιείται στη θέα των ανηλίκων παιδιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ Βορειοανατολικής Αττικής και μέσα σε λίγα λεπτά τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες. Ο 36χρονος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου σχηματίσθηκε σε βάρος του και συνελήφθη.

