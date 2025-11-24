Αύριο ανάβει ο χριστουγεννιάτικος φωτισμός της Πάτρας: Στις 7 μ.μ. το πρώτο επίσημο «λαμπάκια» στην Πλ. Γεωργίου

Η Πάτρα μπαίνει και επίσημα σε γιορτινούς ρυθμούς. Από αύριο, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ο χριστουγεννιάτικος φωτισμός της πόλης θα ανάψει παρουσία του Δημάρχου, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Αύριο ανάβει ο χριστουγεννιάτικος φωτισμός της Πάτρας: Στις 7 μ.μ. το πρώτο επίσημο «λαμπάκια» στην Πλ. Γεωργίου
24 Νοέ. 2025 14:34
Pelop News

Τα γιορτινά της «φοράει» από αύριο, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, η Πάτρα. Στις 7:00 μ.μ., από την πλατεία Γεωργίου και παρουσία του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, θα ανάψει ο χριστουγεννιάτικος φωτεινός διάκοσμος της πόλης.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, η φάτνη και οι υπόλοιπες κατασκευές που δημιουργούν κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι του Δήμου θα τοποθετηθούν και θα φωτιστούν σταδιακά το επόμενο διάστημα στην πλατεία Γεωργίου, αλλά και στο δέντρο της πλατείας Τριών Συμμάχων.

Παράλληλα, τα συνεργεία του Δήμου συνεχίζουν την εγκατάσταση εορταστικού διάκοσμου σε διάφορα σημεία της πόλης, προετοιμάζοντας το κέντρο και τις γειτονιές για την εορταστική περίοδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:36 Συνάντηση της Περιφέρειας για τη νέα ΚΑΠ ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης
17:29 Δείτε πόσοι πολίτες πήραν προσωπικό αριθμό, τι θα γίνει με τους υπόλοιπους
17:23 Τι είπαν στο τηλέφωνο ο Ντόλαλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ;
17:18 Κωνσταντινούπολη: Απαγορεύτηκε η σίτιση αδέσποτων σκύλων με απόφαση της νομαρχίας
17:17 Ταξί Πάτρας 18300: Ψηφιακό άλμα για την εξυπηρέτηση πολιτών
17:10 Όρμπαν: «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποθηκεύσουμε το μέλλον των εγγονιών μας για να χρηματοδοτήσουμε έναν πόλεμο που η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει»
17:10 Λεπτομέρειες για τον γάμο του Ρονάλντο, πότε θα γίνει
17:00 Β΄  Εθνική: Ακάθεκτες Παναχαϊκή και Ερυθρός Αστέρας, πρώτη νίκη για ΕΑΠ
16:48 Λίμνη Δόξα: Ειδυλλιακό τοπίο, ιδανικά για όσους αγαπούν τα ορεινά
16:36 Πάτρα: Ο Δήμος πήρε μέτρα για τους πεζόδρομους
16:28 Φον Ντε Λάιεν: «Η ΕΕ είναι ενωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας»
16:20 Τι αποκάλυψε η Κλέλια Ανδριολάτου
16:12 Καλλιάνος: «Δεν χρειάζεται πανικός για τον καιρό, απλά εγρήγορση»
16:03 Οι Παγκόσμιοι Παιδικοί Αγώνες στη Δ. Ελλάδα- Θα γίνουν το 2027 σε Αμαλιάδα-Αρχ. Ολυμπία
15:53 H απάντηση Καμμένου σε Τσίπρα: «Εσύ θα είσαι ο Βελουχιώτης και εγώ ο Ζέρβας»
15:49 Οι Ουκρανοί επιστρέφουν στο Κίεβο, τι σημαίνει αυτό
15:45 Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Ερντογάν για το Ουκρανικό
15:37 Πύργος: Ατύχημα με οδηγό φορτηγού να καταπλακώνεται από σίδερα
15:30 ΝΟΠ: Η Κατερίνα Ζαφειράκη ξεκίνησε προπονήσεις
15:24 Η HELLENiQ ENERGY εγκαινιάζει τη HELLENiQ Petroleum Trading στη Γενεύη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ