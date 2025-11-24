Αύριο ανάβει ο χριστουγεννιάτικος φωτισμός της Πάτρας: Στις 7 μ.μ. το πρώτο επίσημο «λαμπάκια» στην Πλ. Γεωργίου

Τα γιορτινά της «φοράει» από αύριο, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, η Πάτρα. Στις 7:00 μ.μ., από την πλατεία Γεωργίου και παρουσία του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, θα ανάψει ο χριστουγεννιάτικος φωτεινός διάκοσμος της πόλης.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, η φάτνη και οι υπόλοιπες κατασκευές που δημιουργούν κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι του Δήμου θα τοποθετηθούν και θα φωτιστούν σταδιακά το επόμενο διάστημα στην πλατεία Γεωργίου, αλλά και στο δέντρο της πλατείας Τριών Συμμάχων.

Παράλληλα, τα συνεργεία του Δήμου συνεχίζουν την εγκατάσταση εορταστικού διάκοσμου σε διάφορα σημεία της πόλης, προετοιμάζοντας το κέντρο και τις γειτονιές για την εορταστική περίοδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



