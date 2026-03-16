Axios: Στο τραπέζι για τον Τραμπ το σενάριο κατάληψης του νησιού Χαργκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει, σύμφωνα με το Axios, το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε κατάληψη του ιρανικού νησιού Χαργκ, εφόσον συνεχιστεί η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και παραμείνει μπλοκαρισμένη η θαλάσσια διέλευση δεξαμενόπλοιων από τον Περσικό Κόλπο. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος κινείται παράλληλα για τη συγκρότηση διεθνούς σχήματος ασφαλείας στην περιοχή.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς το Χαργκ θεωρείται κομβικό σημείο για τις εξαγωγές ιρανικού αργού. Κατά το Axios, το νησί διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν, γεγονός που εξηγεί γιατί αντιμετωπίζεται από ορισμένους στην Ουάσιγκτον ως πιθανός μοχλός οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ εντείνει την πίεση προς συμμάχους και εταίρους των ΗΠΑ, ζητώντας συνδρομή για την ασφάλεια του Ορμούζ. Σύμφωνα με τους Financial Times, όπως μεταδόθηκε και από το Reuters, έχει προειδοποιήσει πως μια αρνητική ή χλιαρή στάση από χώρες του ΝΑΤΟ θα είχε σοβαρές συνέπειες για το μέλλον της Συμμαχίας, ενώ ζητά συμβολή και από κράτη που εξαρτώνται ενεργειακά από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο αναφορών, η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να συγκροτήσει έναν πολυεθνικό «Συνασπισμό Ορμούζ», με στόχο την επαναφορά της εμπορικής ναυσιπλοΐας και την προστασία των ενεργειακών ροών. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει δημόσια δέσμευση από κάποια χώρα, ενώ ορισμένοι σύμμαχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι σε μια άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Το ενδιαφέρον του Τραμπ για το Χαργκ, σύμφωνα πάντα με το Axios, συνδέεται με την εκτίμηση ότι ένα τέτοιο πλήγμα θα μπορούσε να στερήσει από το Ιράν έναν κρίσιμο οικονομικό πνεύμονα. Την ίδια στιγμή, όμως, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι ένα τέτοιο βήμα θα είχε υψηλό ρίσκο, καθώς θα απαιτούσε παρουσία δυνάμεων στο πεδίο και θα μπορούσε να πυροδοτήσει αντίποινα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και υποδομές χωρών του Κόλπου.

Υπέρ μιας πιο επιθετικής γραμμής εμφανίστηκε και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Lindsey Graham, ο οποίος, σύμφωνα με το Axios, υποστήριξε δημόσια ότι ο έλεγχος του Χαργκ θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία της σύγκρουσης. Ωστόσο, από τον Λευκό Οίκο διαμηνύεται πως δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η κλιμάκωση γύρω από το Ορμούζ συνεχίζει να επηρεάζει και τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Reuters σημειώνει ότι η αναστάτωση στη διέλευση από τα Στενά, από όπου περνά περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, έχει ενισχύσει την ανοδική πίεση στις τιμές και έχει αυξήσει την αγωνία για νέες διαταραχές στην τροφοδοσία.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει πολιτικές δεσμεύσεις από συμμάχους, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά ως προς τη μορφή που θα μπορούσε να πάρει μια ενδεχόμενη νέα παρέμβαση στην περιοχή.

