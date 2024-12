Azerbaijan Airlines: Το αεροσκάφος δέχθηκε εξωτερική επίθεση

Συγκλονιστικά νέα έρχονται στο φως σχετικά με τη συντριβή αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines στο Καζακστάν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 38 ανθρώπους. Η ρωσική αεροπορική υπηρεσία «Rosaviatsia» ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος, το οποίο εξέκλινε της πορείας του εξαιτίας πυκνής ομίχλης και συναγερμού για ουκρανικά drones, άλλαξε δρομολόγιο και κατευθύνθηκε προς το Ακτάου του Καζακστάν αντί για τον αρχικό προορισμό του στη Τσετσενία.

Η αεροπορική εταιρεία Azerbaijan Airlines, με την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών ερευνών, δήλωσε ότι το αεροσκάφος υπήρξε θύμα «εξωτερικής φυσικής και τεχνικής επέμβασης». Επιβάτης του αεροσκάφους δήλωσε ότι λίγο πριν την πτώση, το αεροπλάνο υπέστη ισχυρό κρότο και άρχισε να παρουσιάζει ανώμαλη συμπεριφορά στον αέρα, κάτι που υποδήλωνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την πτήση.

Σύμφωνα με τέσσερις αζερικές πηγές, το αεροσκάφος ενδέχεται να κατερρίφθη κατά λάθος από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα. Το Embraer της Azerbaijan Airlines εκτελούσε πτήση από το Μπακού προς το Γκρόζνι και, αφού άλλαξε πορεία, διασχίζοντας την Κασπία Θάλασσα, κατέληξε να συντριβεί στο Καζακστάν. Στην αρχή, οι ρωσικές αρχές είχαν υποστηρίξει ότι η συντριβή οφειλόταν σε σύγκρουση του αεροσκάφους με σμήνος πουλιών, αλλά η νέα έρευνα φέρνει στο φως ενδείξεις για εξωτερική επίθεση.

Η σύγκρουση αυτή προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των πτήσεων στην περιοχή, ενώ οι επίσημες έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται οι τελικές εκθέσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Russia’s aviation watchdog said on Friday that an Azerbaijan Airlines plane which crashed in Kazakhstan on Wednesday had decided to reroute from its original destination in Chechnya amid dense fog and a local alert over Ukrainian drones.

Read more:https://t.co/R32gc7RTmQ… pic.twitter.com/OXF7psIu3Q

— Business Recorder (@brecordernews) December 27, 2024