Μπα; Τώρα ο Παναγόπουλος είναι καθαρός;

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Μπα; Τώρα ο Παναγόπουλος είναι καθαρός;
26 Μαρ. 2026 19:00
Πριν από ένα μήνα, με αφορμή την υπόθεση Παναγόπουλου, προέδρου της ΓΣΕΕ, σε αυτήν εδώ τη στήλη, έγραφα τα παρακάτω:

@ Με απόλυτη ειλικρίνεια σας γράφω τούτο: Οτι αναπαράγεται στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο είναι κατά 90% απολύτως ψευδές. Το έχω ζήσει, το έχω σπουδάσει, το έχω διαπιστώσει σε δεκάδες περιπτώσεις.

@ Τώρα έχουμε την υπόθεση Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ. Δεν γνωρίζω τίποτε από την υπόθεση, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι καθαρός. Γιατί; Γιατί επαναλαμβάνω ότι το 90% όσων ακούμε στα κανάλια και στα κόμματα είναι ψέματα. Δείτε τι κάνουν. Αφού όλοι τους αναφέρουν ότι έχει το τεκμήριο της αθωότητας, για να υποκρίνονται ότι ακολουθούν τη δεοντολογία, στη συνέχεια δημοσιογράφοι και πολιτικοί τον καταδικάζουν.

@ Το ΠΑΣΟΚ αντί να συνομιλήσει μαζί του και να διαπιστώσει την αλήθεια, έσπευσε να τον καταγγείλει.

@ Οι δημοσιογράφοι, αναφέρονται σε θέματα που δεν γνωρίζουν καν, μόνο φήμες υπάρχουν. Δεν αναζητούν την αλήθεια, απλά μεταφέρουν τη φήμη και αυτό το λένε δημοσιογραφία.

@ Η αρχή που έβγαλε τα πορίσματα κατά Παναγόπουλου, μέχρι σήμερα δεν του έχει στείλει το κατηγορητήριο ώστε να μπορέσει να αμυνθεί απέναντι στο υβρεολόγιο που βιώνει ο άνθρωπος.

@ Πώς καταλαβαίνω ότι ο Παναγόπουλος είναι καθαρός; Δεν ακούω ούτε ένα στοιχείο για το αντίθετο. Μόνο αρλούμπες. Επιπλέον στη συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος χθες, είδα έναν καθαρό άνθρωπο που έχει όλα τα στοιχεία για να ακυρώσει κάθε κατηγορία.

Αυτά έγραφα από αυτή εδώ τη στήλη. Γιατί τα υπενθυμίζω; Γιατί χθες η υπόθεση Παναγόπουλου πήγε αρχείο αφού δεν διαπιστώθηκε καμία απολύτως παρανομία. Δεν υπήρξε παρανομία, για τα δήθεν 3,2 εκατ. ευρώ που δεν είχε δηλώσει.

Καγχάζω με τη δημοσιογραφία που απλώς επαναλαμβάνει κάθε αρλούμπα, (θυμηθείτε τα ψέματα για τα Τέμπη), με το ΠΑΣΟΚ που καταδίκασε δικό του στέλεχος χωρίς λόγο, και βέβαια με τις «ανεξάρτητες» αρχές που σπιλώνουν όποιον θέλουν αλλά ποτέ δεν απολογούνται για το κακό που κάνουν.

